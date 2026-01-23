¿Es beneficiario del programa PEPE? Estos son los pasos para verificar su cobro en la Gestora

El gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, brindó este viernes detalles fundamentales sobre la implementación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE). Este beneficio económico surge como una medida de alivio ante el incremento en los precios de la canasta familiar y busca proteger la estabilidad de los hogares bolivianos con menores ingresos.

A diferencia de otros bonos permanentes, el PEPE se define como un programa extraordinario dirigido específicamente a quienes ya forman parte de las redes de protección social del Estado.

Fernández explicó que, ante la falta de una base social unificada, se utilizaron los registros existentes hasta el 30 de noviembre de 2025 de los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Discapacidad (Grave o Gravísima), Ceguera y Renta Dignidad (para no rentistas).

“Más que un bono es un programa extraordinario que lo que trata de hacer es ayudar a las personas más vulnerables en el país, lo que hacemos es un aproximado lo más cercano posible para estas personas”, afirmó la autoridad en entrevista con Red Uno.

El beneficio consiste en un pago de 150 bolivianos mensuales durante tres meses (enero, febrero y marzo). La modalidad de cobro estará ligada a la fecha de nacimiento del beneficiario para evitar aglomeraciones.

Si el beneficiario nació un día 28, podrá cobrar el 28 de enero, el 28 de febrero y el 28 de marzo. Quienes no logren realizar el cobro mensual podrán retirar el monto acumulado en el mes de abril.

Para los beneficiarios de la Renta Dignidad que no son rentistas, el pago comenzará en febrero. En su caso, el monto se sumará a su pago habitual: “Se les dará adicionalmente los 150 bolivianos; sumados a los 350, llegará a tener 500 bolivianos en total”, detalló Fernández.

El programa cuenta con un presupuesto aproximado de 2.000 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), con la posibilidad de financiamiento externo a través del Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para evitar filas innecesarias, la población podrá verificar si es beneficiaria mediante dos canales oficiales:

Página web: En www.gestora.bo, buscando el ícono de la mascota (un quirquincho) e ingresando el número de carnet y fecha de nacimiento.

Línea gratuita: Llamando al 800-101070.

Fernández aclaró que, debido a los procesos de cierre de datos para el lanzamiento, las personas registradas en otros bonos después del 10 de diciembre de 2025 (o 15 de diciembre en el caso de personas con ceguera) no entrarán en esta fase del programa. No obstante, anunció que durante el año se habilitarán formularios para crear una base de datos social sólida que permita identificar a más personas en situación de necesidad para futuras ampliaciones de beneficios.

