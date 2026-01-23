Así se cotiza el dólar paralelo este viernes 23 de enero, feriado nacional

El dólar paralelo en Bolivia registró una nueva variación este viernes 23 de enero de 2026, de acuerdo con los datos publicados por plataformas especializadas que siguen el comportamiento del mercado informal.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,52 para la venta y Bs 9,55 para la compra, valores que representan una leve baja respecto a la jornada anterior.

El jueves, ese mismo sitio había reportado una cotización de Bs 9,52 en la venta y Bs 9,54 en la compra, lo que confirma una variación en el precio de compra en menos de 24 horas.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus registros cada 15 minutos, informó este viernes un tipo de cambio de Bs 9,55 para la compra y Bs 9,52 para la venta, manteniendo la tendencia a la baja observada desde el día anterior.

El comportamiento del dólar paralelo se da en un contexto de alta atención ciudadana, luego de que en los últimos meses el mercado informal haya mostrado fluctuaciones casi diarias.

Este seguimiento contrasta con el tipo de cambio oficial, que permanece fijo conforme a la política cambiaria vigente del Banco Central de Bolivia (BCB).

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

