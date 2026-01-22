¿No estás habilitado para recibir el Bono PEPE? Esto es lo que debes hacer

El inicio del pago del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) el próximo lunes 26 de enero ha generado dudas en aquellos ciudadanos que, cumpliendo con los requisitos de haber cobrado beneficios sociales en 2025, temen no aparecer en las listas actuales.

Para garantizar que nadie que tenga el derecho legítimo quede excluido, el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público; Christian Morales, informó que ha dispuesto una logística de atención técnica para la revisión inmediata de casos. Morales explicó que se ha previsto la existencia de casos excepcionales donde la base de datos podría presentar omisiones. Al respecto, la autoridad señaló:

“En caso de que en el 2025 sí hayan percibido uno de estos bonos y que en esta primera instancia por algún motivo la base de datos no los habría registrado, habrá puntos de atención específica en oficinas de la Gestora”. Estas oficinas, distribuidas en los nueve departamentos, funcionarán como centros de validación de datos.

Los beneficiarios que consideren que cumplen con los requisitos (haber cobrado el Bono Juancito Pinto, Juana Azurduy, Discapacidad o Renta Dignidad no rentista el año pasado) deberán acudir a las plataformas de atención al cliente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

En estas oficinas se procederá al llenado de un documento oficial para la verificación. Morales detalló el procedimiento de la siguiente manera: “Se habilitará además un call center donde se pueda hacer el reclamo y a la medida de llenar el formulario de revisión de caso por caso, si corresponde, se los incorporará dentro de la base”.

Este proceso de reclamo no solo busca efectivizar el pago de los 150 bolivianos, sino que forma parte de un proyecto de largo alcance para ordenar la información social de Bolivia. La autoridad lamentó que gestiones pasadas no dejaran registros confiables, indicando que: “Lamentablemente en el país, el anterior Gobierno nunca realizó una base de datos que nos permita contar con esta información así que paralelamente a las transferencias monetarias en el marco del PEPE se iniciará este trabajo”.

Es importante aclarar que antes de efectuar el reclamo debe realizar la verificación que no está habilitado aproximándose a las entidades bancarias a solicitar el pago.

Se recuerda que la habilitación es automática para la gran mayoría y los puntos de reclamo son exclusivamente para situaciones donde el sistema no reconozca un cobro realizado efectivamente durante la gestión 2025.

