¡Atención! Adultos mayores cobrarán el bono PEPE por 12 meses: conozca todos los detalles

El Gobierno ha establecido una logística especial para los adultos mayores que no cuentan con una jubilación. Según explicó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian, el pago del Bono PEPE para este sector no será un evento de solo tres meses, sino que se integrará de manera orgánica a su estructura de ingresos mensual durante todo un año.

La intención es evitar que los ancianos deban realizar múltiples visitas a los bancos o trámites adicionales que pongan en riesgo su comodidad.

Sobre este procedimiento, Morales aclaró: “Todos los adultos mayores que perciben 350 bolivianos, que corresponden a las personas que no tienen jubilación, van a recibir a partir del mes de febrero, en el marco del PEPE, 150 bolivianos adicionales”.

La autoridad enfatizó que no existe la necesidad de trámites extra, ya que se utilizará el padrón vigente de la Renta Dignidad.

“Este monto se prolongará por 12 meses a partir del mes de febrero, los adultos mayores se apersonan y reciben 150 bolivianos en febrero y verán el incremento en su Renta Dignidad, para contar cada mes con 500 bolivianos”, detalló Morales.

El monto sumado entre la renta Dignidad de 350 bolivianos, y los 150 bolivianos del bono PEPE, harán un total de 500 bolivianos, que los adultos mayores cobrarán cada mes durante un año.

