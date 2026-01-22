¿Bajó el dólar? Atención: así se cotiza el tipo de cambio paralelo este jueves 22 de enero

El dólar paralelo en Bolivia mostró una nueva variación a la baja este jueves 22 de enero de 2026, de acuerdo con los registros de portales especializados que monitorean el mercado informal.

Según dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 9,52 para la venta y Bs 9,54 para la compra, cifras inferiores a las reportadas el miércoles.

En la jornada anterior, el tipo de cambio paralelo alcanzó Bs 9,55 en la venta y Bs 9,59 en la compra, lo que confirma un descenso en ambos valores en menos de 24 horas.

Por su parte, bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó este jueves una cotización de Bs 9,55 para la compra y Bs 9,52 para la venta, manteniendo la tendencia a la baja observada desde el día anterior.

Este comportamiento se da en un escenario de alta atención ciudadana sobre la evolución del dólar en el mercado informal, que en los últimos meses ha registrado variaciones casi diarias.

El seguimiento contrasta con el tipo de cambio oficial, que permanece fijo, según la política cambiaria vigente del Banco Central de Bolivia (BCB).

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

