TEMAS DE HOY:
Robo de motocicleta Operativo en Independencia Arrastrado por el río

22ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Guía para comprar tu entrada online para el partido Bolivia vs. México

La pasión por la Verde regresa a Santa Cruz y el proceso es 100% digital. Estas son las instrucciones para adquirir tu boleto de forma rápida y segura.

Red Uno de Bolivia

22/01/2026 6:44

Foto: CONMEBOL
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Este miércoles 21 de enero, a partir de las 20:00, se habilitó oficialmente la plataforma para la compra de los 25.500 boletos disponibles para el partido de este domingo.

Al no existir venta física en las boleterías del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, es fundamental conocer el procedimiento correcto para evitar errores en la transacción.

Guía para comprar tu entrada:

  1. Ingresa al sitio oficial: Dirígete a https://fbftickets.com.bo/partido.html?id=2 o a la web de Ticketeg.com. Asegúrate de estar en los sitios autorizados por la FBF para evitar estafas.

  2. Selecciona la opción "ir a la venta".

  3. Elige la opción ingresar a mi cuenta.

  4. Escribe tu correo electrónico y contraseña.

  5. Elige el sector donde quieres disfrutar el partido.

  6. Selecciona el método de pago QR.

  7. Digita tus datos para procesar el pago, descarga el código QR y paga desde tu banca móvil.

  8. Recibe tu factura directamente en tu correo electrónico y revisa tus entradas compradas desde el icono de usuario y listo.

Recomendaciones importantes:

Conexión estable: Debido a la alta demanda, utiliza una conexión Wi-Fi estable para evitar que la sesión expire durante el pago.

Llega temprano: El partido inicia a las 15:00, pero los controles de escaneo QR comenzarán horas antes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD