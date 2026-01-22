Guía para comprar tu entrada online para el partido Bolivia vs. México

Este miércoles 21 de enero, a partir de las 20:00, se habilitó oficialmente la plataforma para la compra de los 25.500 boletos disponibles para el partido de este domingo.

Al no existir venta física en las boleterías del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, es fundamental conocer el procedimiento correcto para evitar errores en la transacción.

Guía para comprar tu entrada:

Ingresa al sitio oficial: Dirígete a https://fbftickets.com.bo/partido.html?id=2 o a la web de Ticketeg.com. Asegúrate de estar en los sitios autorizados por la FBF para evitar estafas. Selecciona la opción "ir a la venta". Elige la opción ingresar a mi cuenta. Escribe tu correo electrónico y contraseña. Elige el sector donde quieres disfrutar el partido. Selecciona el método de pago QR. Digita tus datos para procesar el pago, descarga el código QR y paga desde tu banca móvil. Recibe tu factura directamente en tu correo electrónico y revisa tus entradas compradas desde el icono de usuario y listo.

Recomendaciones importantes:

Conexión estable: Debido a la alta demanda, utiliza una conexión Wi-Fi estable para evitar que la sesión expire durante el pago.

Llega temprano: El partido inicia a las 15:00, pero los controles de escaneo QR comenzarán horas antes.

