¡Atención! Habilitan la venta digital de las entradas para el partido Bolivia vs México; así podrás adquirirla

Desde las 20:00 de este miércoles 21 de enero, los hinchas podrán adquirir sus boletos para el esperado amistoso internacional. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que el proceso será 100% virtual para evitar filas en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera y ya se encuentra habilitado.

Para este encuentro, se han puesto a disposición 25.500 entradas que podrán ser adquiridas a través de la plataforma web https://fbftickets.com.bo/partido.html?id=2. El partido se jugará este domingo a las 15:00, y se espera un lleno total considerando el aforo permitido tras la remodelación del escenario deportivo, el cual ahora cuenta con una capacidad total de 31.400 espectadores.

La organización ha dispuesto un cupo especial de entradas gratuitas destinado a sectores específicos de la población. Las personas mayores de 60 años, ciudadanos con discapacidad y niños menores de cinco años (acompañados de sus padres) podrán acceder a este beneficio de manera limitada.

José Claure, encargado de marketing de la FBF, enfatizó que esta medida busca que toda la familia pueda disfrutar del evento en el renovado Tahuichi.

Para asegurar una compra exitosa, se recomienda a los usuarios ingresar a los sitios oficiales habilitados. Debido a que no habrá venta física en las boleterías del estadio, es vital contar con una conexión estable a internet y tener a mano los datos de pago, ya que la demanda de los 25.500 tickets disponibles suele saturar el sistema en las primeras horas de lanzamiento.

