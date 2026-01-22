Todo lo que debes saber para comprar tu entrada para el partido Bolivia vs. México

La expectativa en Santa Cruz es máxima. Tras el anuncio oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), la venta de boletos para el choque entre La Verde y el combinado mexicano ha generado un movimiento inusual en las plataformas digitales.

Si planeas asistir este domingo al estadio Ramón Tahuichi Aguilera, existen puntos fundamentales que debes dominar para que tu experiencia de compra sea exitosa y sin contratiempos.

Lo primero que debes agendar es que no habrá venta de tickets físicos en las ventanillas del estadio. El proceso es 100% digital y se habilitó oficialmente este miércoles a las 20:00. Las plataformas autorizadas para la transacción, este es uno de los enlaces de compra https://fbftickets.com.bo/partido.html?id=2. Debido a la alta demanda, se recomienda realizar el registro con antelación para agilizar el proceso de pago al momento de elegir tu ubicación.

Aunque el escenario cruceño tiene una capacidad mayor tras su remodelación, para este encuentro internacional se han puesto a disposición 25.500 entradas. Este límite busca garantizar la seguridad y el orden dentro del recinto.

Por otro lado, la organización ha confirmado una excelente noticia para los grupos vulnerables:

Mayores de 60 años y personas con discapacidad: Podrán acceder a cupos gratuitos limitados.

Niños menores de 5 años: Entrarán gratis acompañados de sus padres.

El pitazo inicial será este domingo a las 15:00. Al tratarse de un sistema de entrada digital, asegúrate de descargar tu código QR o imprimir tu comprobante con claridad para evitar demoras en los controles de acceso.

Recuerda que la pasión por la selección vuelve a Santa Cruz y, con solo 25.500 espacios disponibles, la rapidez en la compra digital será tu mejor aliada.

