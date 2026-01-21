Moisés Paniagua rumbo a Marruecos: Se confirma su transferencia definitiva al Wydad Athletic Club

Tras semanas de especulaciones y negociaciones complejas, se ha confirmado que el joven promesa boliviana Moisés Paniagua dejará Always Ready para unirse al Wydad Athletic Club de Marruecos. Silvio Fontana, representante del futbolista, ratificó el acuerdo internacional, destacando que se trata de un paso histórico para el balompié nacional hacia uno de los clubes más importantes de África.

Fontana fue enfático al desmentir las versiones que sugerían una simple cesión temporal. Según el agente, la operación se ha estructurado como una compra definitiva, aunque bajo una ingeniería financiera común en el fútbol de élite.

Sobre la modalidad de pago, señaló que se realizará mediante cuotas. La primera de ellas asciende a casi medio millón de dólares por los primeros cinco meses. Así mismo, dijo que se utiliza el término "préstamo con obligación de compra" para facilitar la liberación de flujos financieros y el cumplimiento de objetivos deportivos.

Para concretar la llegada de Moisés Paniagua al Wydad, se descartaron ofertas formales de clubes como el Celtic (Escocia), Watford (Inglaterra), Montreal Impact (MLS), además de propuestas firmes de Turquía y Países Bajos.

A pesar del éxito de la operación, Fontana expresó su molestia ante las críticas recibidas durante el proceso. El representante lamentó la existencia de versiones "malintencionadas" y defendió la transparencia de su gestión.

"Duele escuchar versiones de gente malagradecida, pero yo estoy muy tranquilo. El club confía en mí porque sabe de mi trabajo. No es fácil cerrar estas negociaciones; a veces se caen por cualquier motivo y la gente no valora el esfuerzo que hay detrás", manifestó Fontana.

El objetivo inmediato es la consolidación de Paniagua en el fútbol extranjero. Fontana aseguró que la inversión realizada por el club marroquí garantiza que el jugador tendrá minutos y protagonismo, descartando que vaya a ocupar un lugar secundario en la plantilla.

Con esta salida, Paniagua se convierte en una de las exportaciones más relevantes del fútbol boliviano en los últimos años, apostando por un mercado emergente y competitivo como el marroquí.

Mira la programación en Red Uno Play