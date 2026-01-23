¡México llega hoy a Bolivia! El equipo azteca aterrizará en Santa Cruz para el gran duelo ante La Verde

El clima futbolístico se enciende en la capital oriental. La selección de México, bajo el mando de Javier "Vasco" Aguirre, llegará a suelo cruceño este viernes a las 20:00 horas, impulsada por su reciente victoria ante Panamá.

El duelo de este domingo frente a Bolivia es pieza clave en el rompecabezas de Aguirre, quien utiliza estos amistosos para definir la lista final que representará a México en la Copa del Mundo.

México llega tras imponerse por la mínima diferencia a Panamá, un rival que sirve de parámetro directo tras su paso por territorio nacional. Aguirre valoró la solidez de sus dirigidos y la madurez para afrontar partidos cerrados.

“Habíamos visto a Panamá en Bolivia. Hicieron un gol pronto y un partido bien organizado; solo les empataron en balón detenido. Eso es lo que esperamos de Bolivia, quizás unos metritos más adelante. El equipo tuvo paciencia, no se desesperó con sus pases”, explicó el estratega mexicano.

Para el "Vasco", el resultado del domingo, aunque importante para la moral, es parte de un proceso de evaluación más profundo. Con la mira puesta en el debut mundialista, el técnico entiende que el camino tendrá tropiezos necesarios para alcanzar el nivel óptimo.

“Uno siempre quiere ganar, jugar bien y golear; es normal que la afición quiera eso. Nosotros, en el afán de llegar con el mejor equipo posible, entendemos que hay obstáculos que se traducen en derrotas o empates. Todo está enfocado hacia el 11 de junio. De aquí a esa fecha tenemos cuatro partidos más y esperamos sacar buenos resultados”, concluyó Aguirre.

La Verde, por su parte, encara este "partidazo" con la máxima intensidad, sabiendo que medir fuerzas contra una potencia es la preparación ideal de cara al repechaje internacional.

