“Necesitamos una cancha rápida”: Óscar Villegas destaca el gramado del Tahuichi en Santa Cruz

La Selección Boliviana de Fútbol ya calienta motores en territorio cruceño de cara a sus próximos compromisos internacionales. El director técnico de la Verde, Óscar Villegas, expresó su satisfacción tras la primera toma de contacto con el campo de juego, subrayando que las condiciones del escenario deportivo son óptimas para desarrollar el fútbol dinámico que pretende implementar.

Villegas confirmó que Santa Cruz se ha consolidado como el centro logístico de la Selección, gracias a la infraestructura y la hospitalidad recibida. El equipo nacional permanecerá en la ciudad durante 15 días antes de encarar su desafío en marzo en Monterrey, México.

“Santa Cruz será la base. Estamos 15 días acá y siempre con un excelente trato, con condiciones desarrolladas para realizar nuestro trabajo. En la primera etapa en marzo, antes de ir a Monterrey, trabajaremos acá”, afirmó el estratega nacional.

Uno de los puntos clave para el cuerpo técnico es la velocidad de circulación del balón. Tras inspeccionar el gramado, Villegas destacó que, aunque el estado actual es bueno, se han solicitado ajustes específicos para que el campo esté "impecable" para las prácticas oficiales.

“Tenemos el campo deportivo; ayer lo pudimos pisar y fue la primera vez que un equipo de fútbol usa el gramado. Lo hemos encontrado bastante bien.

Entendemos que para hoy y mañana tienen previstos algunos arreglos y que para el domingo estará en perfectas condiciones. Nosotros vamos a pedir, como es en todas las canchas del mundo, que se riegue antes del partido y en el entretiempo”, explicó Villegas.

El entrenador fue enfático en la necesidad de contar con una superficie que permita la fluidez del juego moderno.

“Necesitamos una cancha rápida, que es lo que se nos presenta en el alto nivel. Estamos contentos por el campo deportivo y por el escenario”, concluyó.

