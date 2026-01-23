TEMAS DE HOY:
Desaparición de Jessica adolescentes Didico

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Video: ¡Locura por Ramiro Vaca! El "10" de la Selección desata furor en la hinchada cruceña

El talentoso volante nacional fue el protagonista tras la práctica de La Verde; niños y jóvenes desbordaron entusiasmo por conseguir un recuerdo del ídolo boliviano.

Red Uno de Bolivia

22/01/2026 21:00

Foto: FBF
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La tarde de este jueves el renovado Estadio Tahuichi Aguilera se transformó en un escenario de auténtico fervor futbolístico al finalizar el entrenamiento de la Selección Boliviana.

Lo que comenzó como una práctica de preparación para el amistoso ante México, terminó con la asistencia masiva de la hinchada, quienes ovacionaban a Ramiro Vaca. La presencia del mediocampista desató una ola de entusiasmo.

Las imágenes captadas en el lugar reflejan el entusiasmo de la hinchada; Vaca, con una sonrisa, se dedicó a atender a la hinchada cruceña que lo rodeó por completo.

Entre forcejeos amigables por una selfi y camisetas extendidas para un autógrafo, el jugador recibió el apoyo de la gente.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD