Video: ¡Locura por Ramiro Vaca! El "10" de la Selección desata furor en la hinchada cruceña

La tarde de este jueves el renovado Estadio Tahuichi Aguilera se transformó en un escenario de auténtico fervor futbolístico al finalizar el entrenamiento de la Selección Boliviana.

Lo que comenzó como una práctica de preparación para el amistoso ante México, terminó con la asistencia masiva de la hinchada, quienes ovacionaban a Ramiro Vaca. La presencia del mediocampista desató una ola de entusiasmo.

Las imágenes captadas en el lugar reflejan el entusiasmo de la hinchada; Vaca, con una sonrisa, se dedicó a atender a la hinchada cruceña que lo rodeó por completo.

Entre forcejeos amigables por una selfi y camisetas extendidas para un autógrafo, el jugador recibió el apoyo de la gente.

Mira la programación en Red Uno Play