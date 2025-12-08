TEMAS DE HOY:
Deportes

La FBF confirma a la Red Uno que Bolivia jugará con México en enero

El presidente de la FBF aseguró que el duelo contra México en enero está “confirmado al 95%” y que será parte de la inauguración del remodelado estadio Tahuichi. 

Martin Suarez Vargas

08/12/2025 17:34

Fernando Costa presidente de la Federación Boliviana de Fútbol dialogando con la Red Uno de Bolivia. Foto: Red Uno.
La Paz, Bolivia.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, confirmó este lunes a la Red Uno que la selección boliviana enfrentará a México en enero en el marco de partido de preparación rumbo al repechaje mundialista, en el duelo que dará inicio oficial a la nueva etapa del estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

“Se juega con México. Estamos definiendo los detalles contractuales; nos visita México en el Tahuichi. Está confirmado en un 95%”, afirmó el presidente de la FBF.

Costa recordó que la Federación ya había adelantado los rivales para la fecha FIFA, entre ellos México, República Dominicana y Panamá, encuentros que ya cuentan con la aprobación oficial. Estos partidos permitirán a La Verde sumar rodaje internacional al inicio de la temporada y sobre todo para el repechaje del 26 de marzo contra Surinam a las 15:00 y si avanza la final contra Irak el 31 del mismo mes.

Si bien la noticia surgió inicialmente desde la cadena ESPN, la jornada de este lunes quedó ratificada tras las declaraciones del presidente federativo, quien reafirmó que Bolivia tendrá un arranque de año con rivales de peso y un escenario totalmente renovado para recibirlos.

