El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, confirmó este lunes a la Red Uno que la selección boliviana enfrentará a México en enero en el marco de partido de preparación rumbo al repechaje mundialista, en el duelo que dará inicio oficial a la nueva etapa del estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

“Se juega con México. Estamos definiendo los detalles contractuales; nos visita México en el Tahuichi. Está confirmado en un 95%”, afirmó el presidente de la FBF.

Costa recordó que la Federación ya había adelantado los rivales para la fecha FIFA, entre ellos México, República Dominicana y Panamá, encuentros que ya cuentan con la aprobación oficial. Estos partidos permitirán a La Verde sumar rodaje internacional al inicio de la temporada y sobre todo para el repechaje del 26 de marzo contra Surinam a las 15:00 y si avanza la final contra Irak el 31 del mismo mes.

Si bien la noticia surgió inicialmente desde la cadena ESPN, la jornada de este lunes quedó ratificada tras las declaraciones del presidente federativo, quien reafirmó que Bolivia tendrá un arranque de año con rivales de peso y un escenario totalmente renovado para recibirlos.

Mira la programación en Red Uno Play