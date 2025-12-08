TEMAS DE HOY:
Nacionales

Caso Botrading: imputan a expresidente de YPFB y cinco exgerentes por presunta corrupción

En el caso de Armin Dorgathen, la Fiscalía solicitará a Interpol la emisión del sello rojo o azul, considerando que habría información de que podría estar en el Brasil, no se descarta solicitar su extradición.

Hans Franco

08/12/2025 17:10

Foto: Ministerio Público imputa a Armin Dorgathen por caso Botrading 
La Paz

Escuchar esta nota

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó este lunes imputación formal contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y cinco exgerentes de la estatal petrolera por su presunta participación en hechos de corrupción dentro del caso Botrading.

Los seis están acusados de haber participado en irregularidades durante la importación de combustibles con presunto sobreprecio, a través de la empresa Botrading S.A., supuesta filial de YPFB en Paraguay.

¿Quiénes son los imputados?

Según informó el Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, los funcionarios imputados son:

  • Armin Dorgathen Tapia, expresidente de YPFB

  • Gabriela Delgadillo Salazar, exfuncionaria

  • Julio César Camargo Paz, exfuncionario

  • Omar Alarcón Saigua, exfuncionario

  • Luis Rolando Sánchez Ayala, exfuncionario

  • Miguel Ángel Colque, exfuncionario

 

Estas personas están siendo investigadas por una serie de delitos relacionados con presuntas irregularidades administrativas y contractuales.

Entre los cargos imputados se encuentran uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia.

“Dentro del caso denominado Botrading, este lunes se ha presentado ante la autoridad jurisdiccional la imputación formal, luego de haber colectado 43 elementos de convicción en contra del exgerente de YPFB y otros funcionarios. Entre estos elementos se encuentran la documentación enviada a la Cámara de Diputados, notas e informes recolectados durante los registros en oficinas, declaraciones testificales, reglamentos de contrataciones y el informe de la Comisión Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa sobre YPFB y Botrading, entre otros. Estos indicios nos permiten presumir la participación de los investigados. Por ello, se solicitará la detención preventiva de todos por cuatro meses: los varones en el penal de San Pedro y la mujer en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes”, explicó el fiscal Torrez.

 

Dorgathen será buscado por Interpol

La Fiscalía anunció que solicitará a Interpol la emisión de sello rojo o azul contra Armin Dorgathen Tapia, debido a que existiría información que se encuentra en Brasil. No se descarta también un proceso de extradición.

¿Qué se investiga en el caso Botrading?

Este caso involucra presuntas irregularidades en la creación de una filial de YPFB en Paraguay.

Además, se investigan supuestos sobreprecios en la compra de combustibles a través de esa filial, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado boliviano.

El proceso entra en fase judicial

La imputación formal da paso a la siguiente fase procesal, que incluye la valoración de indicios, posibles medidas cautelares y la continuidad de la investigación, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, según remarcó el Ministerio Público.

Mire el video: 

 

