Caso Botrading: imputan a expresidente de YPFB y cinco exgerentes por presunta corrupción

En el caso de Armin Dorgathen, la Fiscalía solicitará a Interpol la emisión del sello rojo o azul, considerando que habría información de que podría estar en el Brasil, no se descarta solicitar su extradición.
08/12/2025 17:10
La Fiscalía Departamental de La Paz presentó este lunes imputación formal contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, y cinco exgerentes de la estatal petrolera por su presunta participación en hechos de corrupción dentro del caso Botrading.
Los seis están acusados de haber participado en irregularidades durante la importación de combustibles con presunto sobreprecio, a través de la empresa Botrading S.A., supuesta filial de YPFB en Paraguay.
¿Quiénes son los imputados?
Según informó el Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, los funcionarios imputados son:
Armin Dorgathen Tapia, expresidente de YPFB
Gabriela Delgadillo Salazar, exfuncionaria
Julio César Camargo Paz, exfuncionario
Omar Alarcón Saigua, exfuncionario
Luis Rolando Sánchez Ayala, exfuncionario
Miguel Ángel Colque, exfuncionario
Estas personas están siendo investigadas por una serie de delitos relacionados con presuntas irregularidades administrativas y contractuales.
Entre los cargos imputados se encuentran uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia.
Dorgathen será buscado por Interpol
La Fiscalía anunció que solicitará a Interpol la emisión de sello rojo o azul contra Armin Dorgathen Tapia, debido a que existiría información que se encuentra en Brasil. No se descarta también un proceso de extradición.
¿Qué se investiga en el caso Botrading?
Este caso involucra presuntas irregularidades en la creación de una filial de YPFB en Paraguay.
Además, se investigan supuestos sobreprecios en la compra de combustibles a través de esa filial, lo que habría generado un perjuicio económico al Estado boliviano.
El proceso entra en fase judicial
La imputación formal da paso a la siguiente fase procesal, que incluye la valoración de indicios, posibles medidas cautelares y la continuidad de la investigación, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa, según remarcó el Ministerio Público.
