Operativos en YPFB destapan pagos ilegales a funcionario para favorecer a empresa

El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, ejecutó operativos e investigaciones en distintas regionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, ante la detección de presuntas irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones públicas.

Kevin Fuentes, coordinador de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Corrupción, informó que en Cochabamba se indaga un caso relacionado con la contratación del servicio de catering.

“Se tiene la denuncia presentada por YPFB en relación a que un funcionario de la estatal fue favorecido económicamente de forma ilegal, presuntamente mediante depósitos a sus cuentas bancarias por parte de una empresa para beneficiarla en un proceso de contratación”, explicó Fuentes.

Durante un registro realizado en la Gerencia Comercial en Cochabamba, se secuestró documentación vinculada al caso y se emitieron citaciones para testigos que contribuirán a esclarecer los hechos.

El Ministerio Público investiga tres delitos: negociación incompatible en el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo y uso indebido de influencias. No se descarta la ampliación a otros tipos penales conforme avancen las pesquisas.

