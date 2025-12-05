Diputado demanda gestiones para lograr la expulsión inmediata de Dorgathen desde Brasil

El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, cuestionó la actuación de la Fiscalía luego de confirmarse que el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, abandonó Bolivia pese a tener una alerta migratoria, situación que desató críticas por la falta de medidas oportunas.

Alarcón consideró que la Fiscalía “facilitó” la fuga del exejecutivo de la estatal petrolera al no disponer su aprehensión cuando el pasado 23 de septiembre prestó su declaración ante la comisión que investiga el caso Botrading.

“Si en ese momento lo hubiesen aprehendido, Dorgathen estaría hoy en el penal de San Pedro y no de vacaciones en Brasil. Por esa razón, el Fiscal General debe iniciar procesos contra los fiscales que lo favorecieron”, declaró.

El diputado exigió que se active con urgencia la alerta roja de Interpol para evitar que Dorgathen abandone Brasil rumbo a un tercer país. También pidió que el Fiscal General coordine con la Cancillería para solicitar la expulsión inmediata del exejecutivo.

“Que se hagan las gestiones para que el Gobierno de Brasil disponga su expulsión inmediata por haber salido ilegalmente de Bolivia y ser un prófugo de la justicia, además de violar la ley de arraigo que le obligaba a permanecer tres meses en el país”, sostuvo.

Dorgathen es investigado por presuntas irregularidades vinculadas al caso Botrading, además de un proceso abierto en Yacuiba relacionado con supuesto contrabando de exportación de gas.

