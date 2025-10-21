TEMAS DE HOY:
Dorgathen llegó a oficinas de Aduana pero se abstuvo de declarar por el supuesto contrabando en exportación de gas

El presidente de YPFB acudió a oficinas de la Aduana. Durante el fin de semana se había dejado sin efecto la orden de aprehensión que había en su contra. 

Red Uno de Bolivia

21/10/2025 16:24

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se presentó este martes ante dependencias de la Aduana Nacional, ubicadas en el sexto anillo de la doble vía La Guardia, para brindar su declaración dentro de la investigación abierta en su contra por el presunto delito de contrabando de exportación agravado.

Al ingresar, Dorgathen manifestó que iba a prestar su declaración informativa; sin embargo, una vez ante las autoridades hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio y se abstuvo de declarar.

A la salida, en contacto con los medios, el titular de la estatal petrolera negó las acusaciones y aseguró que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas.

Por otra parte, el fiscal asignado al caso informó que se analizarán los elementos colectados durante esta etapa para determinar si se volverá a citar a Dorgathen o si se convocará a otras personas implicadas.

De acuerdo con el Ministerio Público, la denuncia fue presentada por dos exfuncionarios de la Aduana Nacional, quienes acusan presuntas irregularidades en la exportación de gas hacia Brasil.

 

 

