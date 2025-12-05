TEMAS DE HOY:
¿Planes para el fin de semana? Así estará el clima en Santa Cruz

En la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se esperan 22°C de mínima y 33°C de máxima, aunque la humedad podría elevar la sensación térmica hasta 3°C adicionales.

Charles M. Flores

05/12/2025 9:26

Fin de semana con altas temperaturas: conozca el pronóstico para tomar previsiones. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido también como el Señor del Clima, confirmó que este fin de semana regresarán las altas temperaturas al departamento de Santa Cruz, por lo que recomendó a la población tomar previsiones si tiene actividades al aire libre.

Para este viernes 5 de diciembre, Alpire informó que la temperatura mínima será de 22°C y la máxima alcanzará los 33°C, con cielos mayormente nublados en la mañana, que se disiparán durante la tarde.

“Los vientos estarán moderados del sur. La sensación térmica, fruto de la humedad que impera en la atmósfera, mínimamente alcanzará a 5°C adicionales. Se sentirá aún más el calor”, explicó.

El Señor del Clima detalló que el incremento térmico se intensificará durante el fin de semana. En la capital cruceña, Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se esperan 22°C de mínima y 33°C de máxima este sábado, aunque la humedad podría elevar la sensación térmica hasta 3°C adicionales.

En los Valles cruceños, las temperaturas descenderán hasta los 10°C de mínima, mientras que en la Chiquitania los termómetros marcarán entre 23°C y 36°C. La región de Cordillera registrará uno de los niveles más altos, con temperaturas que oscilarán entre 18°C y 38°C.

Mucho calor el fin de semana”, concluyó Alpire.

 

