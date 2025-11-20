“Mucho calor”: Santa Cruz amaneció bajo sol radiante y se prevé un nuevo sur

Santa Cruz amaneció este jueves 20 de noviembre bajo un sol radiante y con un ambiente sofocante producto de la elevada humedad que incrementó la sensación térmica, mientras los pronósticos advierten la llegada de un nuevo frente frío durante la noche del viernes.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que, aunque la temperatura máxima prevista es de 32°C, la intensa humedad hará que los cruceños sientan entre 4 y 5 grados adicionales.

“Jueves 20 de noviembre, mucho calor, pero se acrecienta el calor en virtud a que la atmósfera está muy húmeda y eso implica que adicionalmente la temperatura ambiente, por lo menos vamos a sentir calor por 4 a 5°C adicionales”, señaló.

Para esta jornada, la mínima será de 21°C y los cielos estarán mayormente despejados, acompañados por ráfagas del norte de hasta 50 km/h, agregó Alpire.

Un nuevo sur en camino

El también conocido como el Señor del Clima adelantó que durante la noche del viernes 21 ingresará un nuevo “sur”, aunque con lluvias de menor intensidad que las registradas el lunes 17. Su impacto será leve, pero mantendrá los cielos nublados y una humedad elevada, prolongando la inestabilidad que ha caracterizado la semana.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

16°C mínima / 31°C máxima

Vientos del sur con ráfagas >60 km/h el lunes

el lunes Vientos del norte con ráfagas de hasta 60 km/h el viernes

el viernes Lluvia intensa el lunes; moderada a fuerte desde el viernes

Valles cruceños

7°C mínima / 29°C máxima

Ráfagas del sur de hasta 50 km/h el lunes

el lunes Lluvias intensas domingo por la noche y lunes; moderadas a fuertes desde el viernes

Cordillera

14°C mínima / 34°C máxima

Ráfagas del sur cercanas a 60 km/h

Lluvias moderadas a fuertes domingo por la noche, lunes y desde el viernes

Chiquitania

17°C mínima / 35°C máxima

Ráfagas del sur sobre 60 km/h el lunes

el lunes Lluvias moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes

Semana marcada por contrastes

Con altos niveles de humedad, cielos que alternan entre despejados y nublados, y el ingreso de un nuevo frente frío, Santa Cruz atraviesa una semana de cambios climáticos bruscos, donde el calor intenso y los vientos fuertes se combinan con precipitaciones intermitentes.

