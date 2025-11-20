TEMAS DE HOY:
Menor asesinada Inseguridad Robo de celular

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Mucho calor”: Santa Cruz amaneció bajo sol radiante y se prevé un nuevo sur

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que, aunque la temperatura máxima prevista es de 32°C, la intensa humedad hará que los cruceños sientan entre 4 y 5 grados adicionales.

Charles M. Flores

20/11/2025 8:52

Santa Cruz amaneció bajo sol radiante y se alista para un nuevo sur. FOTO: istockphoto.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Santa Cruz amaneció este jueves 20 de noviembre bajo un sol radiante y con un ambiente sofocante producto de la elevada humedad que incrementó la sensación térmica, mientras los pronósticos advierten la llegada de un nuevo frente frío durante la noche del viernes.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que, aunque la temperatura máxima prevista es de 32°C, la intensa humedad hará que los cruceños sientan entre 4 y 5 grados adicionales.

“Jueves 20 de noviembre, mucho calor, pero se acrecienta el calor en virtud a que la atmósfera está muy húmeda y eso implica que adicionalmente la temperatura ambiente, por lo menos vamos a sentir calor por 4 a 5°C adicionales”, señaló.

Para esta jornada, la mínima será de 21°C y los cielos estarán mayormente despejados, acompañados por ráfagas del norte de hasta 50 km/h, agregó Alpire.

Un nuevo sur en camino

El también conocido como el Señor del Clima adelantó que durante la noche del viernes 21 ingresará un nuevo “sur”, aunque con lluvias de menor intensidad que las registradas el lunes 17. Su impacto será leve, pero mantendrá los cielos nublados y una humedad elevada, prolongando la inestabilidad que ha caracterizado la semana.

Pronóstico por provincias

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

  • 16°C mínima / 31°C máxima
  • Vientos del sur con ráfagas >60 km/h el lunes
  • Vientos del norte con ráfagas de hasta 60 km/h el viernes
  • Lluvia intensa el lunes; moderada a fuerte desde el viernes

Valles cruceños

  • 7°C mínima / 29°C máxima
  • Ráfagas del sur de hasta 50 km/h el lunes
  • Lluvias intensas domingo por la noche y lunes; moderadas a fuertes desde el viernes

Cordillera

  • 14°C mínima / 34°C máxima
  • Ráfagas del sur cercanas a 60 km/h
  • Lluvias moderadas a fuertes domingo por la noche, lunes y desde el viernes

Chiquitania

  • 17°C mínima / 35°C máxima
  • Ráfagas del sur sobre 60 km/h el lunes
  • Lluvias moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes

Semana marcada por contrastes

Con altos niveles de humedad, cielos que alternan entre despejados y nublados, y el ingreso de un nuevo frente frío, Santa Cruz atraviesa una semana de cambios climáticos bruscos, donde el calor intenso y los vientos fuertes se combinan con precipitaciones intermitentes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD