“Mucho calor”: Santa Cruz amaneció bajo sol radiante y se prevé un nuevo sur

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que, aunque la temperatura máxima prevista es de 32°C, la intensa humedad hará que los cruceños sientan entre 4 y 5 grados adicionales.
20/11/2025 8:52
Santa Cruz amaneció este jueves 20 de noviembre bajo un sol radiante y con un ambiente sofocante producto de la elevada humedad que incrementó la sensación térmica, mientras los pronósticos advierten la llegada de un nuevo frente frío durante la noche del viernes.
“Jueves 20 de noviembre, mucho calor, pero se acrecienta el calor en virtud a que la atmósfera está muy húmeda y eso implica que adicionalmente la temperatura ambiente, por lo menos vamos a sentir calor por 4 a 5°C adicionales”, señaló.
Para esta jornada, la mínima será de 21°C y los cielos estarán mayormente despejados, acompañados por ráfagas del norte de hasta 50 km/h, agregó Alpire.
Un nuevo sur en camino
Pronóstico por provincias
Andrés Ibáñez y Norte Integrado
Valles cruceños
Cordillera
Chiquitania
Semana marcada por contrastes
Con altos niveles de humedad, cielos que alternan entre despejados y nublados, y el ingreso de un nuevo frente frío, Santa Cruz atraviesa una semana de cambios climáticos bruscos, donde el calor intenso y los vientos fuertes se combinan con precipitaciones intermitentes.
