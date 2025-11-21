¡Tome previsiones! Pronostican un sur con lluvias y bajas temperaturas para este viernes

Según el Señor del Clima, el ingreso del sur podría generar anegamientos momentáneos, baja visibilidad y cambios bruscos de temperatura.
21/11/2025 9:14
Santa Cruz vivirá este viernes 21 de noviembre una jornada marcada por el contraste climático. A pesar de que el calor dominará buena parte del día, con temperaturas que oscilarán entre 23°C y 31°C, se prevé que por la tarde ingrese un sur acompañado de lluvias moderadas a fuertes, informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.
“Persistirá el calor en buena parte del día… Las probabilidades del ingreso del sur con lluvias están centradas durante la tarde y vienen con lluvia moderada a fuerte que se precipitarán en la capital cruceña”, explicó Alpire, quien añadió que el cambio provocará un descenso leve de temperaturas durante la tarde y la noche.
Un nuevo sur en camino
Pronóstico por provincias
El ingreso del sur no afectará de forma homogénea. Estas son las condiciones previstas para cada región:
Andrés Ibáñez y Norte Integrado
Valles cruceños
Cordillera
Chiquitania
