¡Tome previsiones! Pronostican un sur con lluvias y bajas temperaturas para este viernes

Santa Cruz vivirá este viernes 21 de noviembre una jornada marcada por el contraste climático. A pesar de que el calor dominará buena parte del día, con temperaturas que oscilarán entre 23°C y 31°C, se prevé que por la tarde ingrese un sur acompañado de lluvias moderadas a fuertes, informó el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

“Persistirá el calor en buena parte del día… Las probabilidades del ingreso del sur con lluvias están centradas durante la tarde y vienen con lluvia moderada a fuerte que se precipitarán en la capital cruceña”, explicó Alpire, quien añadió que el cambio provocará un descenso leve de temperaturas durante la tarde y la noche.

Un nuevo sur en camino

Conocido como el “Señor del Clima”, Alpire adelantó que durante la noche del viernes llegará un nuevo sur, aunque de menor intensidad que el registrado el lunes 17. Su impacto será leve, pero mantendrá los cielos nublados, la humedad elevada y la inestabilidad que ha caracterizado gran parte de la semana.

Pronóstico por provincias

El ingreso del sur no afectará de forma homogénea. Estas son las condiciones previstas para cada región:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperaturas: 16°C mínima / 31°C máxima

16°C mínima / 31°C máxima Vientos: Ráfagas del sur >60 km/h; vientos del norte de hasta 60 km/h el viernes

Ráfagas del sur >60 km/h; vientos del norte de hasta 60 km/h el viernes Lluvias: Intensas el lunes; moderadas a fuertes desde este viernes

Valles cruceños

Temperaturas: 7°C mínima / 29°C máxima

7°C mínima / 29°C máxima Vientos: Ráfagas del sur de hasta 50 km/h

Ráfagas del sur de hasta 50 km/h Lluvias: Intensas domingo por la noche y lunes; moderadas a fuertes desde el viernes

Cordillera

Temperaturas: 14°C mínima / 34°C máxima

14°C mínima / 34°C máxima Vientos: Ráfagas cercanas a 60 km/h

Ráfagas cercanas a 60 km/h Lluvias: Moderadas a fuertes desde el viernes y domingo por la noche

Chiquitania

Temperaturas: 17°C mínima / 35°C máxima

17°C mínima / 35°C máxima Vientos: Ráfagas superiores a 60 km/h

Ráfagas superiores a 60 km/h Lluvias: Moderadas a fuertes el lunes y nuevamente desde el viernes

Mira la programación en Red Uno Play