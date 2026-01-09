Tras la pista de los sicarios: Policía revisa cámaras por el crimen de Mauricio Aramayo

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que ya se activaron las investigaciones por el asesinato de Mauricio Aramayo y que se realiza la revisión de cámaras de vigilancia para identificar la ruta que siguieron tanto la víctima como los agresores.

“Este caso está en proceso de investigación, ocurrió hace pocas horas. En este momento nos encontramos en la etapa de recolección de evidencias, entre ellas imágenes obtenidas en las inmediaciones del lugar del hecho”, señaló Sokol.

Aramayo, quien se desempeñaba como director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) en Tarija, perdió la vida la noche del jueves tras ser víctima de una balacera en pleno centro de la ciudad.

El jefe policial recalcó que no se descarta ninguna hipótesis y pidió evitar especulaciones mientras avanzan las investigaciones. Añadió que, de manera preliminar, se presume que el autor o los autores del ataque se desplazaban en una motocicleta, aunque esta información aún debe ser confirmada.

Según reportes iniciales, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00, en el barrio El Molino, cuando Aramayo circulaba en su vehículo y fue interceptado por una motocicleta con dos ocupantes, quienes realizaron varios disparos antes de darse a la fuga.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde ingresó a cirugía; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

