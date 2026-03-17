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Habilitan el tramo Tarija–Villa Montes tras trabajos de emergencia

La ABC confirmó que la vía ya está transitable luego de labores intensivas con maquinaria pesada. Recomiendan precaución por las lluvias persistentes.

Silvia Sanchez

17/03/2026 13:47

Habilitan el tramo Tarija–Villa Montes tras trabajos de emergencia. Foto referencial ABC.
Tarija, Bolivia

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La circulación vehicular en el tramo Tarija – Villa Montes fue restablecida tras trabajos de emergencia ejecutados en tiempo récord, según informó la Administradora Boliviana de Carreteras.

La intervención se realizó en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, con el objetivo de garantizar nuevamente el tránsito seguro en esta vía estratégica.

Trabajo contrarreloj

Para atender la emergencia, se movilizaron brigadas técnicas especializadas junto a maquinaria pesada, que ejecutaron tareas clave como:

  • Limpieza de la vía

  • Retiro de material acumulado

  • Estabilización de taludes

Estas acciones permitieron restablecer la circulación en un tramo que había sido afectado por las condiciones climáticas.

Precaución al conducir

A pesar de la habilitación, las autoridades recomiendan a los conductores extremar cuidados al transitar por la zona.

Las lluvias continúan en la región, lo que podría generar nuevos riesgos en la carretera.

Vía habilitada, pero con alerta

Si bien la reapertura representa un alivio para transportistas y viajeros, el contexto climático obliga a mantener la cautela.

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