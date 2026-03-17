Serecí La Paz suspenderá atención al público el viernes 20 y lunes 23 de marzo

El Servicio de Registro Cívico (Serecí) La Paz, dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que suspenderá la atención al público los días viernes 20 y lunes 23 de marzo de 2026 en todas sus oficinas.

Según el comunicado oficial, la medida responde a que la totalidad del personal será comisionado para el cumplimiento de actividades institucionales del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), en el marco del proceso de las Elecciones Subnacionales 2026, que se desarrollarán el domingo.

Ante esta situación, la institución habilitó un horario extraordinario de atención los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

“Se brindará la atención en horario extraordinario desde las 8:30 a.m. hasta las 00:00 de la medianoche”, señala el documento.

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