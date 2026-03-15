¿Fuiste elegido jurado y no quieres ir? Estas son las sanciones establecidas por el TSE

Quienes no cumplan con su deber de jurado sin presentar excusa serán sancionados con una multa equivalente al 50% del salario mínimo y quedarán inhabilitados para futuros procesos electorales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la población que las personas designadas como jurados electorales que no asistan a cumplir con esta responsabilidad y no presenten una excusa justificada serán sancionadas con una multa económica de Bs 1.650, equivalente al 50% del salario mínimo nacional, además de quedar inhabilitadas en el Padrón Electoral Biométrico para futuros procesos electorales.

La medida está establecida en la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 428/2024, del 20 de noviembre de 2024, que regula las faltas y sanciones electorales, incluyendo la inasistencia o abandono de la mesa de sufragio durante la jornada de votación.

Según el TSE, el salario mínimo nacional para la gestión 2026 es de Bs 3.300, por lo que la sanción económica para quienes incumplan su deber como jurados asciende a Bs 1.650.

Última semana de capacitación

Las autoridades electorales informaron además que esta es la última semana de capacitación para los jurados electorales, quienes deben acudir a los centros habilitados para conocer sus funciones durante la jornada de votación.

La capacitación es obligatoria y busca garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

Distribución de jurados por departamento

El pasado 20 de febrero se realizó el sorteo público de jurados electorales en todo el país. De acuerdo con datos del TSE, los ciudadanos designados por departamento son:

Chuquisaca: 10.548

La Paz: 53.970

Cochabamba: 37.164

Oruro: 10.074

Potosí: 14.040

Tarija: 10.596

Santa Cruz: 53.772

Beni: 8.082

Pando: 2.388

Las personas seleccionadas tuvieron plazo para presentar excusas en caso de impedimento para cumplir esta función, evitando así las sanciones establecidas por la normativa electoral.

Centros de capacitación permanente

El Órgano Electoral habilitó 36 centros de capacitación permanente en todo el país, donde los jurados pueden asistir para recibir información sobre sus responsabilidades.

Departamento Centro de capacitación Dirección Horario Chuquisaca Oficinas ex BancoSol Calle España N.º 18 08:30 – 16:30 La Paz Colegio de Auditores Calle México (frente al Coliseo Cerrado) 09:30 – 14:00 Sede Social Villa El Carmen Av. Ramiro Castillo (lado terminal Minasa) 09:30 – 14:00 U.E. Copacabana Zona Villa Copacabana, Av. Pedro Villamil 09:30 – 14:00 U.E. Julio César Patiño Calle 21 de Calacoto (frente iglesia San Miguel) 09:30 – 14:00 Cochabamba Tren Metropolitano Zona San Antonio, entre calles Tarata y Barrientos 08:30 – 14:30 Facultad de Ciencias Jurídicas (UMSS) Jordán y Av. Oquendo 08:30 – 14:30 Teatro Teófilo Vargas Plaza 6 de Agosto, Quillacollo 08:30 – 14:30 Museo Municipal de Sacaba Plaza principal de Sacaba 08:30 – 14:30 Centro de Convenciones P. Víctor Blajot Av. Villavicencio y calle Chiquitano 08:30 – 21:00 Oruro Sindicato de Trabajadores de la Prensa Calle Murguía entre 6 de Octubre y Soriano Galvarro 08:30 – 10:30 / 14:30 – 18:30 Potosí Campo Ferial (TED Potosí) Calle Pando entre San Alberto y Sevilla 09:00 – 21:00 Serecí Uncía Calle Sucre s/n 09:00 – 21:00 Serecí Villazón Calle Suipacha N.º 189 09:00 – 21:00 Serecí Tupiza Plaza Independencia 09:00 – 21:00 Serecí Llallagua Plaza Juan José Tórrez 09:00 – 21:00 U.E. Juan Francisco Bohórquez Calle Hermanos Pereira s/n 09:00 – 21:00 Edificio Galerías Estación del tren 09:00 – 21:00 Serecí Uyuni Av. Potosí entre Arce y Bolívar 09:00 – 21:00 Oficina Geotop Barrio Cruz Misión 09:00 – 21:00 Tarija Cercado Calle Campero N.º 330 08:30 / 13:00 / 16:00 Bermejo Av. Bolívar esquina Argentina 08:30 / 13:00 / 16:00 Villa Montes Barrio San Francisco 08:30 / 13:00 / 16:00 Yacuiba Calle Avaroa 08:30 / 13:00 / 16:00 Santa Cruz Colegio de Contadores Calle 24 de Septiembre N.º 348 09:00 – 21:00 Centro de Capacitación La Guardia Doble vía La Guardia 09:00 – 21:00 Coliseo Santa Rosita Calle Mataral N.º 375 09:00 – 21:00 Coliseo Villa Primero de Mayo Av. Cumavi y General Campero 09:00 – 21:00 Coliseo Las Orquídeas Av. Arroyito 09:00 – 21:00 Coliseo Las Américas Av. Miguel de Cervantes y Radial 10 09:00 – 21:00 Beni Trinidad Calle 9 de Abril esq. Gil Coimbra 08:30 – 16:30 Serecí Riberalta Av. Alberto Natusch N.º 674 08:00 – 16:00 Serecí San Borja Zona Bolívar 08:00 – 16:00 Serecí Guayaramerín Calle Nicolás Gvonadovich N.º 498 08:00 – 16:00 Serecí Santa Ana Calle Antonio Majluf Morales 08:00 – 16:00 Pando Cobija Av. 9 de Febrero 09:00 – 18:00

El Órgano Electoral reiteró que cumplir con el rol de jurado electoral es una obligación ciudadana, fundamental para garantizar la transparencia y el desarrollo de los procesos democráticos en el país.

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