¿Fuiste elegido jurado y no quieres ir? Estas son las sanciones establecidas por el TSE

El Tribunal Supremo Electoral advierte que quienes no cumplan con su deber sin presentar excusa deberán pagar una multa de Bs 1.650 y quedarán inhabilitados en el padrón para futuros procesos electorales.
15/03/2026 16:27
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Quienes no cumplan con su deber de jurado sin presentar excusa serán sancionados con una multa equivalente al 50% del salario mínimo y quedarán inhabilitados para futuros procesos electorales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó a la población que las personas designadas como jurados electorales que no asistan a cumplir con esta responsabilidad y no presenten una excusa justificada serán sancionadas con una multa económica de Bs 1.650, equivalente al 50% del salario mínimo nacional, además de quedar inhabilitadas en el Padrón Electoral Biométrico para futuros procesos electorales.
La medida está establecida en la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 428/2024, del 20 de noviembre de 2024, que regula las faltas y sanciones electorales, incluyendo la inasistencia o abandono de la mesa de sufragio durante la jornada de votación.
Según el TSE, el salario mínimo nacional para la gestión 2026 es de Bs 3.300, por lo que la sanción económica para quienes incumplan su deber como jurados asciende a Bs 1.650.
Última semana de capacitación
Las autoridades electorales informaron además que esta es la última semana de capacitación para los jurados electorales, quienes deben acudir a los centros habilitados para conocer sus funciones durante la jornada de votación.
La capacitación es obligatoria y busca garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.
Distribución de jurados por departamento
El pasado 20 de febrero se realizó el sorteo público de jurados electorales en todo el país. De acuerdo con datos del TSE, los ciudadanos designados por departamento son:
Las personas seleccionadas tuvieron plazo para presentar excusas en caso de impedimento para cumplir esta función, evitando así las sanciones establecidas por la normativa electoral.
Centros de capacitación permanente
El Órgano Electoral habilitó 36 centros de capacitación permanente en todo el país, donde los jurados pueden asistir para recibir información sobre sus responsabilidades.
|Departamento
|Centro de capacitación
|Dirección
|Horario
|Chuquisaca
|Oficinas ex BancoSol
|Calle España N.º 18
|08:30 – 16:30
|La Paz
|Colegio de Auditores
|Calle México (frente al Coliseo Cerrado)
|09:30 – 14:00
|Sede Social Villa El Carmen
|Av. Ramiro Castillo (lado terminal Minasa)
|09:30 – 14:00
|U.E. Copacabana
|Zona Villa Copacabana, Av. Pedro Villamil
|09:30 – 14:00
|U.E. Julio César Patiño
|Calle 21 de Calacoto (frente iglesia San Miguel)
|09:30 – 14:00
|Cochabamba
|Tren Metropolitano
|Zona San Antonio, entre calles Tarata y Barrientos
|08:30 – 14:30
|Facultad de Ciencias Jurídicas (UMSS)
|Jordán y Av. Oquendo
|08:30 – 14:30
|Teatro Teófilo Vargas
|Plaza 6 de Agosto, Quillacollo
|08:30 – 14:30
|Museo Municipal de Sacaba
|Plaza principal de Sacaba
|08:30 – 14:30
|Centro de Convenciones P. Víctor Blajot
|Av. Villavicencio y calle Chiquitano
|08:30 – 21:00
|Oruro
|Sindicato de Trabajadores de la Prensa
|Calle Murguía entre 6 de Octubre y Soriano Galvarro
|08:30 – 10:30 / 14:30 – 18:30
|Potosí
|Campo Ferial (TED Potosí)
|Calle Pando entre San Alberto y Sevilla
|09:00 – 21:00
|Serecí Uncía
|Calle Sucre s/n
|09:00 – 21:00
|Serecí Villazón
|Calle Suipacha N.º 189
|09:00 – 21:00
|Serecí Tupiza
|Plaza Independencia
|09:00 – 21:00
|Serecí Llallagua
|Plaza Juan José Tórrez
|09:00 – 21:00
|U.E. Juan Francisco Bohórquez
|Calle Hermanos Pereira s/n
|09:00 – 21:00
|Edificio Galerías
|Estación del tren
|09:00 – 21:00
|Serecí Uyuni
|Av. Potosí entre Arce y Bolívar
|09:00 – 21:00
|Oficina Geotop
|Barrio Cruz Misión
|09:00 – 21:00
|Tarija
|Cercado
|Calle Campero N.º 330
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Bermejo
|Av. Bolívar esquina Argentina
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Villa Montes
|Barrio San Francisco
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Yacuiba
|Calle Avaroa
|08:30 / 13:00 / 16:00
|Santa Cruz
|Colegio de Contadores
|Calle 24 de Septiembre N.º 348
|09:00 – 21:00
|Centro de Capacitación La Guardia
|Doble vía La Guardia
|09:00 – 21:00
|Coliseo Santa Rosita
|Calle Mataral N.º 375
|09:00 – 21:00
|Coliseo Villa Primero de Mayo
|Av. Cumavi y General Campero
|09:00 – 21:00
|Coliseo Las Orquídeas
|Av. Arroyito
|09:00 – 21:00
|Coliseo Las Américas
|Av. Miguel de Cervantes y Radial 10
|09:00 – 21:00
|Beni
|Trinidad
|Calle 9 de Abril esq. Gil Coimbra
|08:30 – 16:30
|Serecí Riberalta
|Av. Alberto Natusch N.º 674
|08:00 – 16:00
|Serecí San Borja
|Zona Bolívar
|08:00 – 16:00
|Serecí Guayaramerín
|Calle Nicolás Gvonadovich N.º 498
|08:00 – 16:00
|Serecí Santa Ana
|Calle Antonio Majluf Morales
|08:00 – 16:00
|Pando
|Cobija
|Av. 9 de Febrero
|09:00 – 18:00
El Órgano Electoral reiteró que cumplir con el rol de jurado electoral es una obligación ciudadana, fundamental para garantizar la transparencia y el desarrollo de los procesos democráticos en el país.
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