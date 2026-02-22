¿Salió sorteado? Estas son las duras sanciones por no asistir como jurado el 22 de marzo

Este domingo 22 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó la nómina de los 53.772 ciudadanos que administrarán el voto en las Elecciones Subnacionales 2026 en Santa Cruz. En este sentido, el Tribunal Electoral Departamental (TED) activó las alertas sobre las drásticas consecuencias financieras para quienes ignoren esta designación. La falta de una excusa legal documentada dejará al ciudadano sorteado frente a un proceso sancionatorio directo y sin excepciones.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, fue contundente al señalar que el ausentismo tiene un precio alto este año.

“El jurado no asistente tiene una multa del 50% del salario mínimo nacional, que es igual a Bs 1.650”, detalló la autoridad.

Esta penalidad no es la única, pues el sistema electoral boliviano también castiga la omisión del voto con el 20% de un sueldo básico. En términos económicos, un ciudadano designado que ni asista como jurado ni sufrague, enfrentará una pérdida patrimonial de Bs 660 adicionales.

La rigurosidad de estas multas busca garantizar que las mesas de sufragio se instalen puntualmente el próximo 22 de marzo. Monasterio subrayó que la participación activa es la única vía para evitar estas sanciones y fortalecer la institucionalidad del país.

"Motivamos a la ciudadanía para que se presente, participe en este proceso electoral y sea parte del fortalecimiento de la democracia", enfatizó el titular del TED.

La advertencia surge en un clima de alta expectativa por la elección de autoridades que gestionarán el periodo constitucional 2026-2031.

Para el organismo electoral, la presencia de los jurados es el pilar que sostiene la legalidad de los comicios regionales y municipales. El control será estricto, ya que la operatividad del sistema depende de los ciudadanos seleccionados.

Incumplir con esta función cívica no solo afecta el bolsillo, sino que entorpece la transparencia del escrutinio en el departamento cruceño. Se recomienda a la población verificar su estado en la aplicación oficial para tramitar excusas antes de que el plazo legal expire.

