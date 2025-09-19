El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó que concluyó el sorteo de 7.362 jurados electorales en el exterior, quienes administrarán las 1.227 mesas de sufragio habilitadas para la segunda vuelta de las elecciones nacionales del próximo 19 de octubre en 22 países.

Del total de jurados designados, 3.681 son mujeres y 3.681 son varones, garantizando la paridad en el ejercicio de esta función electoral.

El OEP resaltó que la labor de los jurados en el exterior es fundamental para garantizar el voto de la comunidad boliviana residente en el extranjero y asegurar la transparencia en todas las etapas del proceso electoral.

La institución recordó que la lista de ciudadanos seleccionados será publicada en los consulados y embajadas correspondientes, así como en los canales oficiales del OEP, para que los electores puedan verificar si fueron elegidos.

Asimismo, precisó que las excusas para no ejercer la función deberán presentarse en los plazos establecidos por normativa, acompañadas de la documentación de respaldo.

