Rodrigo Paz brinda por la patria en su primer acto en Palacio de Gobierno

Tras concluir los actos protocolares de su posesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente Rodrigo Paz realizó un emotivo brindis junto a su familia en las escalinatas del Palacio de Gobierno, marcando así el inicio simbólico de su gestión.

“Con mucha humildad yo quiero levantar esta copa para brindar por la patria, siempre la patria. Si entendemos que Dios, la familia y la patria son parte de la construcción, vamos a poder recuperar valores y una visión de destino”, expresó el mandatario ante autoridades nacionales, delegaciones internacionales y exmandatarios invitados.

En un ambiente de celebración y unidad, Paz agradeció la presencia de representantes de distintos países y recordó a quienes ya no están. “Agradezco a cada uno de ustedes, a las delegaciones, a los expresidentes, y a muchos que vienen de distintos lugares del mundo. A la familia de Edmand, a mis amigos, a nuestros ausentes, a nuestros abuelos... ¡Que viva Bolivia, que viva la patria!”, manifestó emocionado.

El acto, cargado de simbolismo y cercanía, fue el primero del nuevo presidente en Palacio de Gobierno, donde reafirmó su compromiso de recuperar los valores nacionales y fortalecer la unidad del país.

Mire el video:

#UnoDecide │ El presidente Rodrigo Paz ofreció un brindis y expresó: "¡Viva Bolivia, viva la patria!", celebrando oficialmente el inicio de su mandato.

