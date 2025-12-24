TEMAS DE HOY:
Anciano fallecido accidente de tránsito Accidente de tránsito Bolivia

Política

TED Santa Cruz instalará Sala Plena para elegir a su nueva directiva

La Sala Plena se instala este miércoles a las 10:00 para elegir al presidente y vicepresidente por los próximos dos años. El vocal Manfredo Bravo adelantó que no se postulará al cargo.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/12/2025 9:23

Escuchar esta nota

El vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Manfredo Bravo, informó que este miércoles a las 10:00 se instalará la Sala Plena para elegir a la directiva que conducirá el órgano electoral durante los próximos dos años, en un contexto marcado por la preparación de las elecciones subnacionales.

Bravo explicó que todos los vocales electos cuentan con los méritos necesarios para asumir la directiva del TED; sin embargo, remarcó que la experiencia será un factor determinante, especialmente ante la proximidad de los comicios subnacionales, donde se elegirá a alcaldes y al gobernador del departamento.

Hoy a las 10:00 estamos instalando la Sala Plena para elegir a la nueva directiva del TED. Considero que todos los que fuimos elegidos como vocales tenemos los méritos suficientes para poder asumir la Directiva del TED”, señaló.

No obstante, el vocal aclaró que no se postulará a la Presidencia del TED, pese a haber sido propuesto, y consideró que el cargo debe recaer en una persona con amplio conocimiento del funcionamiento institucional.

Me han propuesto para que pueda ser presidente del TED Santa Cruz, pero particularmente creo que hay que darle la oportunidad a quien ya tiene experiencia en el manejo y funcionamiento del TED”, sostuvo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

