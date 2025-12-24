Daniel Quinteros, vocal del TED Cochabamba, apunta a "sepultar" la falta de transparencia

En un acto que marca un cambio de timón en el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a nivel regional, fueron posesionados este martes los nuevos vocales de los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Su llegada se produce en medio de un calendario electoral ajustado y con el firme compromiso de restaurar la confianza ciudadana en la institución.

En declaraciones a Que No Me Pierda, Daniel Quinteros, vocal del TED de Cochabamba, fue enfático al señalar que su gestión marcará una ruptura con las prácticas del pasado. Aseguró que la falta de claridad en gestiones anteriores provocó una "decadencia" en la imagen del ente electoral que debe ser revertida de inmediato.

"No vamos a permitir que se maneje como antiguamente lo estaban realizando. Debe haber transparencia y atención al ciudadano y a las organizaciones políticas; ellos tienen el derecho de acceder a la información que se genera", afirmó el flamante vocal.

El ingreso de los vocales coincide con una de las etapas más complejas del calendario para las Elecciones Subnacionales. Este viernes vence el plazo para la inscripción de candidaturas, un proceso de gran amplitud que abarca niveles departamentales y municipales en las diversas regiones de Cochabamba.

Sesión de Sala Plena: Para este miércoles está prevista la primera sesión oficial donde se elegirá a la nueva directiva del TED Cochabamba.

Operativo de inscripción: Tras la sesión, la Sala Plena deberá organizar al personal para la recepción y revisión de documentos de las organizaciones políticas, garantizando atención continua hasta el cierre del viernes.

Además de las tareas electorales urgentes, Quinteros informó que mañana los vocales se presentarán en las instalaciones del TED para conocer el estado administrativo de la institución. "Vamos a ver en qué circunstancias nos están dejando las anteriores autoridades; ellos tienen que entregar un informe de gestión para que nosotros podamos asumir la nueva responsabilidad que nos han encomendado", explicó.

El nuevo vocal reiteró que el cumplimiento estricto de las leyes 018 (del Órgano Electoral) y 026 (del Régimen Electoral) será la prioridad para fortalecer la institucionalidad y dar certidumbre a los votantes cochabambinos en los próximos comicios.

