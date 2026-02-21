TEMAS DE HOY:
Oruro Homicidio Caso Yuvinka

23ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Detención preventiva para otro pastor evangélico acusado de abuso sexual contra una menor

Autoridades mantienen el caso bajo reserva mientras indagan la existencia de otras probables víctimas.

Ximena Rodriguez

20/02/2026 23:51

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La justicia determinó enviar al centro penitenciario de Palmasola, con detención preventiva por 60 días, a un pastor evangélico acusado de presunto abuso sexual contra una adolescente de 17 años. En este sentido, el Ministerio Público y la Policía Boliviana iniciaron una investigación de oficio tras conocerse el hecho ocurrido en la zona este de la ciudad de Santa Cruz.

Personal de la FELCV y la Fiscalía especializada realizaron un allanamiento en las instalaciones de la iglesia para recolectar evidencias. Durante el operativo, los investigadores secuestraron grabaciones de las cámaras de seguridad y otros elementos que serán fundamentales para el desarrollo del proceso penal.

Sobre el avance del caso, la fiscal Laura Rojas informó los detalles de las diligencias realizadas en el recinto religioso.

“Estamos realizando el precintado en el lugar de los hechos, un delito de abuso sexual; la persona aprehendida ya está con detención preventiva en Palmasola”, declaró la autoridad.

Debido a la naturaleza del delito, las autoridades confirmaron que el proceso se encuentra bajo reserva. Actualmente, los peritos investigan si existen otras menores que pudieran haber sido víctimas del imputado dentro de la congregación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD