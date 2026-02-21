Detención preventiva para otro pastor evangélico acusado de abuso sexual contra una menor

La justicia determinó enviar al centro penitenciario de Palmasola, con detención preventiva por 60 días, a un pastor evangélico acusado de presunto abuso sexual contra una adolescente de 17 años. En este sentido, el Ministerio Público y la Policía Boliviana iniciaron una investigación de oficio tras conocerse el hecho ocurrido en la zona este de la ciudad de Santa Cruz.

Personal de la FELCV y la Fiscalía especializada realizaron un allanamiento en las instalaciones de la iglesia para recolectar evidencias. Durante el operativo, los investigadores secuestraron grabaciones de las cámaras de seguridad y otros elementos que serán fundamentales para el desarrollo del proceso penal.

Sobre el avance del caso, la fiscal Laura Rojas informó los detalles de las diligencias realizadas en el recinto religioso.

“Estamos realizando el precintado en el lugar de los hechos, un delito de abuso sexual; la persona aprehendida ya está con detención preventiva en Palmasola”, declaró la autoridad.

Debido a la naturaleza del delito, las autoridades confirmaron que el proceso se encuentra bajo reserva. Actualmente, los peritos investigan si existen otras menores que pudieran haber sido víctimas del imputado dentro de la congregación.

Mira la programación en Red Uno Play