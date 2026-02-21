“Hay una mano negra”, afirma Yerko Núñez tras su inhabilitación a la Alcaldía de Rurrenabaque

El candidato a la alcaldía de Rurrenabaque, Yerko Núñez, informó este viernes que fue inhabilitado en medio de observaciones administrativas que —según afirma— no le fueron notificadas oficialmente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El aspirante aseguró estar sorprendido por la decisión y cuestionó la actuación del ente electoral.

Núñez explicó que la supuesta notificación sobre una observación habría sido emitida el 28 de enero; sin embargo, sostiene que él fue notificado recién el 29 de enero y que presentó su respuesta en un plazo de 22 horas.

“Nos han inhabilitado por un error que no ha sido nuestro, que es del órgano departamental electoral”, afirmó.

El candidato también señaló que, tras conocerse públicamente su inhabilitación, no recibió documentación formal que confirme la determinación.

“Ayer hubo sala plena, el delegado salió diciendo que nos han inhabilitado, pero no nos han notificado. Cuando tengamos esa notificación oficial, tenemos cinco días para responder”, manifestó.

Asimismo, cuestionó el accionar del Tribunal Electoral Departamental del Beni (TED), al que calificó como un “árbitro bombero”, y sostuvo que la observación responde a un error administrativo del órgano electoral y no a una falta atribuible a su candidatura.

Núñez fue más allá y denunció presuntas intenciones políticas detrás de la decisión.

“Aquí se nota claramente que hay una mano negra, que hay alguien que le interesa que nosotros no estemos como candidatos, porque han visto el respaldo y el apoyo que hay de la gente”, declaró. Además, criticó la incertidumbre generada en torno a su postulación: “Nos habilitan, nos inhabilitan, están jugando con nosotros”.

