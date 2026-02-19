TEMAS DE HOY:
Política

Camacho pide informe al Gobierno tras declaraciones de viceministra

El Gobernador cruceño anunció una petición de informe al Ministro de la Presidencia tras las declaraciones de la viceministra de Autonomías.

Ximena Rodriguez

19/02/2026 22:41

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que solicitará una petición de informe al ministro de la Presidencia luego de las declaraciones de la viceministra de Autonomías sobre el modelo 50/50.

"A cualquier autoridad le tiene que quedar claro que Santa Cruz no está pidiendo favores, no estamos esperando generosidad de nadie", sentenció el mandatario departamental.

La autoridad recordó que la autonomía es una conquista histórica del pueblo cruceño lograda mediante movilizaciones y sacrificios ciudadanos. Bajo esa premisa, Camacho advirtió que no permitirán "juegos políticos ni declaraciones ambiguas", asegurando que tras la autonomía el siguiente objetivo regional será el federalismo.

El Gobernador subrayó que el departamento no mendiga, sino que exige el cumplimiento de la Constitución y las leyes vigentes respecto al sistema de recursos. "Santa Cruz exige el 50/50; una vez derrotado el MAS, es hora de que se cumplan los compromisos con nuestro departamento", afirmó.

Finalmente, la bancada de Creemos activará un acto de fiscalización para que los funcionarios del área aclaren su compromiso real con la región. El objetivo es determinar si la autoridad competente entiende sus obligaciones y si está dispuesta a respetar lo que Santa Cruz ha conquistado, según declara Camacho.

