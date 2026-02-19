“Es 50% economía y 50% política”: el balance de Banegas sobre el Gobierno

Alejandro Banegas, analista económico, realizó una evaluación a los primeros 100 días de gestión del presidente Rodrigo Paz, en la que destacó algunos avances, pero advirtió que el Gobierno aún enfrenta desafíos estructurales, tanto en el ámbito económico como político.

El experto señaló que la administración debe concentrar sus esfuerzos en el control de la inflación y en la estabilidad de la balanza de pagos, especialmente en garantizar la disponibilidad de dólares en la economía.

“Para estabilizar completamente la economía se necesitan dos cosas, es una receta de 50 y 50: 50% corresponde a buenas ideas económicas y el otro 50% al equilibrio político, es decir, contar con respaldo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, afirmó Banegas.

En el plano político, el analista observó que el Gobierno enfrenta un riesgo latente en la ALP y recomendó prestar especial atención a este frente, ya que una falta de consensos podría frenar la aprobación de leyes clave y derivar en un bloqueo político similar al que atravesó la gestión de Luis Arce.

“El tema de la ALP es un riesgo latente. Si esto persiste en el tiempo, en lo único que nos vamos a quedar es en anuncios y en generación de expectativas”, advirtió.

Entre las tareas pendientes, Banegas mencionó la necesidad de una eliminación significativa de Ministerios, así como el cierre de empresas públicas deficitarias o, al menos, la presentación de un plan claro sobre su futuro. También apuntó a la falta de avances en las exportaciones plenas, recordando que las ventas externas de soya continúan reguladas.

“Creo que hay elementos políticos y económicos que todavía deben trabajarse”, subrayó.

Asimismo, recomendó controlar la cantidad de dinero que emite el Banco Central de Bolivia (BCB), restringir las operaciones con el Tesoro General de la Nación (TGN) y avanzar, en el mediano plazo, hacia un mayor financiamiento externo.

Banegas enumeró una serie de desafíos que el Gobierno debe priorizar para alcanzar estabilidad política y económica. Entre ellos, destacó la modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, que debería incluir una reducción significativa del aparato estatal y de las empresas públicas.

Otro reto, añadió, es lograr la aprobación del resto de los más de $us 1.700 millones pendientes, recursos destinados a devolver los ahorros a los depositantes del sistema financiero.

