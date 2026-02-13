Diputados piden al Ministerio Público intervenir YPFB por denuncias

En medio de cuestionamientos por combustible contaminado y falta de transparencia, parlamentarios de oposición piden que el Ministerio Público intervenga la estatal petrolera de manera inmediata.

La situación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue criticada este viernes desde la Cámara de Diputados y calificada como un intento de "lavar la imagen" del Gobierno ante las detenciones de exfuncionarios, la falta de resultados tangibles y el agravamiento de la crisis de hidrocarburos.

"Creemos que se está actuando para intentar lavar la imagen y decir que están trabajando. Es una cortina de humo porque estas detenciones vienen justo cuando los problemas están en un punto álgido y hay cuestionamientos severos a ministros", señaló la diputada Lisa Claros (Libre).

La crítica de la legisladora se extendió al sistema judicial y a la Procuraduría, instituciones a las que se acusó de avanzar a "paso de tortuga" en casos emblemáticos como el de Botrading.

"La Procuraduría no está haciendo bien su trabajo. Hasta el día de hoy no tenemos ni un solo sancionado, ni un solo detenido en el caso de la justicia o de otros funcionarios", sentenció la diputada a tiempo de cuestionar la efectividad de las comisiones conformadas por el oficialismo.

Dijo que, más allá de los casos heredados, la gestión actual enfrenta denuncias "gravísimas" que afectan directamente al bolsillo y la seguridad de la población:

Asimismo, cuestionó la narrativa de "autosabotaje" o "boicot interno" impulsada por sectores cercanos al presidente Rodrigo Paz y recordaron que la responsabilidad administrativa recae exclusivamente en la cabeza del Estado.

"¿Quién es el que designa al Ministro de Hidrocarburos?, ¿quién designa al presidente de YPFB? Es el Gobierno. No podemos hablar de un autosabotaje cuando el presidente se ocupa de ir a festejos y deja el Estado en manos de otras personas", cuestionó la parlamentaria.

Ante este panorama, recordó que la Cámara de Diputados conformó una comisión mixta de investigación para aclarar todas las denuncias en la estatal petrolera.

