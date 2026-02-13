Pastor peruano acusado de estupro llega a su audiencia con fuerte resguardo policial

Pasadas las 08:30 de este viernes, el pastor Marco Núñez llegó hasta el juzgado de la Villa Primero de Mayo, donde debía desarrollarse su audiencia cautelar por el presunto delito de estupro.

El investigado arribó enmanillado y con fuerte resguardo policial, en medio de la expectativa de familiares y medios de comunicación.

La abogada de la víctima, Arlety Tordoya, manifestó que acompañarán el trabajo de la Fiscalía durante el proceso. “Vamos a apoyar el trabajo del Ministerio Público. En este caso tenemos que ser equipo y se tiene que garantizar la investigación y la detención”, afirmó antes de ingresar a la audiencia.

Tordoya explicó que solicitarán un plazo de 150 días de detención preventiva, argumentando que el proceso investigativo recién comienza y requiere una serie de actos procesales.

“Son 150 días que son atribuibles a los actos investigativos, porque se tiene que justificar qué actos se van a realizar en las investigaciones que apenas empiezan”, sostuvo.

La jurista también se refirió a la situación emocional de la víctima y al impacto social que implica este tipo de denuncias. “Las víctimas se encuentran superando el día a día. No es fácil levantar una denuncia con el estigma de culpabilización hacia las víctimas”, señaló.

Se espera que en las próximas horas el juez determine la situación jurídica del imputado, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de pruebas dentro del caso.

