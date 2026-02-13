Investigan caso de mujer de la tercera edad dopada en un bus en la Terminal de Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició una investigación de oficio tras el hallazgo de una mujer de la tercera edad en estado de inconsciencia dentro de un bus de transporte interdepartamental. El incidente, registrado en la Terminal de Buses de Cochabamba, puso en alerta a las autoridades sobre la seguridad de los pasajeros.

El personal de la FELCC destacado en la terminal intervino de manera inmediata tras recibir el reporte de una pasajera que no reaccionaba en su asiento. Tras una valoración preliminar por parte del personal médico de la misma terminal, la mujer fue evacuada de emergencia a un centro de salud, debido a que se encontraba completamente inconsciente.

Un modus operandi bajo sospecha

Aunque el objetivo principal de este tipo de ataques suele ser el robo, el Cnel. Ronald Vera, director de la FELCC, señaló una particularidad en este caso:

"Esta persona de sexo femenino se encontraba con todas sus pertenencias, dinero y objetos personales, por lo que se descarta que haya sido un robo consumado", afirmó la autoridad.

Sin embargo, las investigaciones apuntan a que se trata del modus operandi habitual de delincuentes que utilizan sustancias controladas para dejar indefensos a los viajeros. En esta ocasión, por razones que se investigan, el ilícito no se concretó, pero el riesgo para la vida de la víctima fue alto.

Recomendaciones de la FELCC

Ante la peligrosidad de estas prácticas, la Policía Boliviana instó a la población a mantener la guardia alta durante sus traslados:

Evite el contacto excesivo: No entable confianza profunda con desconocidos durante el viaje.

Rechazo preventivo: No acepte bebidas, alimentos, caramelos o pastillas de personas extrañas.

Cuidado con los líquidos: Los delincuentes suelen aprovechar descuidos para introducir sustancias en bebidas abiertas.

