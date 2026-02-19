Orlando López Vera busca la alcaldía de Colcapirhua: "Es momento de soluciones estructurales"

El candidato de Patria Unidos propone la industrialización de la basura, un hospital de tercer nivel y el uso de inteligencia artificial en seguridad para transformar el municipio.
18/02/2026 22:18
En el espacio “Conociendo Al Candidato”, el abogado y exdirigente Orlando López Vera presentó su postulación a la alcaldía de Colcapirhua por la sigla Patria Unidos. Con un discurso crítico hacia la gestión actual, López apuesta por un plan de gobierno técnico y una lucha frontal contra la corrupción y la burocracia.
A sus 44 años, el candidato destaca que su visión de progreso proviene de sus raíces: "Vengo de padres agricultores, de quienes aprendí que el progreso se genera con esfuerzo y compromiso". Además de ser abogado, cuenta con la experiencia de haber liderado el transporte cooperativizado durante tres gestiones.
Salud metropolitana: Gestión de un Hospital de Tercer Nivel en Colcapirhua, con apoyo departamental y nacional, para atender a toda la región, desde Sacaba hasta Sipe Sipe.
Seguridad con tecnología: Creación de las Estaciones Policiales Integrales (EPI) Norte y Sur, equipadas con tecnología de última generación e Inteligencia Artificial para el resguardo de los vecinos.
Servicios básicos 24/7: Dotación de agua potable las 24 horas y una solución estructural al alcantarillado con una visión técnica proyectada a 10 años.
Industrialización de la basura: Eliminación de los botaderos a cielo abierto mediante la industrialización de los residuos y el tratamiento de aguas servidas para convertir a Colcapirhua en un referente ecológico en Cochabamba.
Educación en crisis: Plan de choque para mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar en todo el municipio.
"Ya basta de que cada cinco años digamos lo mismo. No queremos más promesas vacías, sino soluciones inmediatas y estructurales", enfatizó el candidato de Patria Unidos.
López concluyó reafirmando que sus pilares son Dios, su familia y el compromiso con su tierra, haciendo un llamado a la unidad de los "hermanos colcapirhueños" para transformar el municipio.
