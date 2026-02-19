Julio César Torrico busca convertir a Tiquipaya en el municipio modelo de Cochabamba

En una nueva edición de “Conociendo Al Candidato”, se presentó Julio César Torrico, quien postula a la alcaldía de Tiquipaya por la sigla Unidos. Con una visión integradora, el candidato afirmó que su proyecto nace en el Distrito 5 con el objetivo de unificar los seis distritos de la región y superar el abandono histórico de las autoridades.

Torrico se define como una figura multifacética y profundamente ligada a su municipio. Su formación es como piloto aviador, mecánico y estudiante de Derecho. Asegura ser cochabambino de nacimiento, "tiquipayeño de corazón" y amante de los animales. Destaca que lo más importante en su vida es su familia y su fe en Dios.

El plan de gobierno de la alianza Unidos se concentra en necesidades estructurales que el candidato considera urgentes para el bienestar de los vecinos:

Vías y conectividad: Torrico propone equipar y capacitar al personal de la planta de hormigón de Tiquipaya para ejecutar un plan masivo de bacheo y pavimentación, garantizando ingresos y salidas fluidas del municipio.

Salud eficiente: Se compromete a poner en marcha y equipar completamente el hospital de segundo nivel . Además, enfatizó en una reforma de recursos humanos para asegurar que la atención al público sea "eficiente y de buena calidad".

Educación y bienestar infantil: Aseguró que, de llegar a la alcaldía, el desayuno escolar estará garantizado desde el primer día de clases. Asimismo, anunció un plan de mejora para la infraestructura de las unidades educativas.

"Pido de corazón a los tiquipayeños que este 22 de marzo apoyen a este proyecto; no a mi persona, sino al proyecto, porque el proyecto es Tiquipaya", manifestó el candidato.

Torrico concluyó haciendo un llamado a la unidad, asegurando que su gestión trabajará para que Tiquipaya deje de ser un municipio rezagado y se convierta en un referente de desarrollo en el departamento de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play