Longines Nogales busca la alcaldía de Colcapirhua: Propone una planta industrial de $us 350 millones

En nuestro sector electoral presentamos a Longines Nogales, quien se postula a la silla municipal de Colcapirhua por el partido MTS (Movimiento Tercer Sistema). A sus 68 años, este empresario dedicado a la industria maderera, la ganadería y la minería, asegura que su motivación principal es el "atraso" que percibe en su municipio.

Con un saludo cercano a la población ("manka llutas"), Nogales se presenta como un hombre de trabajo ligado a la producción. Afirma que su incursión en la política nace del deseo de transformar Colcapirhua, motivado por el bienestar de su familia y de toda la comunidad colcapirhueña.

El eje fundamental de su plan de gobierno gira en torno a un proyecto de gran escala que, según el candidato, ya cuenta con respaldo internacional:

Inversión millonaria: Nogales asegura haber gestionado una ayuda de 350 millones de dólares provenientes de Europa para la construcción de una planta industrial en Colcapirhua.

Impacto regional: El proyecto no solo beneficiaría al municipio, sino también a Quillacollo, Sipe Sipe y Cercado, generando un estimado de 1,000 empleos directos .

Sostenibilidad: El candidato destaca que será una industria "limpia", sin contaminación ambiental, y que trabajará de forma conjunta con el tratamiento de residuos líquidos.

Uno de los puntos más críticos de su propuesta es la implementación de una planta de tratamiento de aguas servidas. Nogales enfatiza que actualmente los municipios vecinos contaminan el Río Rocha al verter sus "aguas negras", por lo que su proyecto marcaría un hito tecnológico en el departamento.

"Ni Cercado, ni Quillacollo tienen algo así. Esto no es un engaño, son proyectos que realmente benefician al pueblo", aseveró el candidato del MTS, pidiendo el voto de confianza de los ciudadanos para ejecutar esta visión industrial.

