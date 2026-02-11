Conociendo al Candidato: Vladimir Alencastre busca sanar a Tiquipaya con el proyecto "Cuidar la Vida"

En el marco de nuestro ciclo "Conociendo al Candidato", conversamos con el Dr. Augusto Vladimir Alencastre Beltrán, quien lidera la candidatura a la alcaldía de Tiquipaya por la alianza APB-Súmate. Con 49 años y una trayectoria marcada por la medicina, Alencastre propone una gestión que priorice la salud, la ecología y la competitividad económica.

Alencastre no es un extraño para la salud pública de Tiquipaya; su liderazgo como Jefe de COVID-19 durante la pandemia le otorgó un vínculo directo con las necesidades de la población. "Escogí la medicina por amor a la vida, y ese mismo compromiso es el que quiero llevar a la alcaldía para sacar al municipio del retraso", afirmó el candidato.

El candidato de APB-Súmate plantea una reingeniería de los servicios básicos:

Hospital de segundo nivel: Promete equipamiento de última generación y la contratación de personal con alta capacidad resolutiva.

Educación de alta competencia: Su meta es que los bachilleres de Tiquipaya sean competitivos a nivel nacional, elevando los estándares de formación en las escuelas del municipio.

Dada la vocación productiva de la región, Alencastre introduce un concepto innovador para la gestión de recursos:

Sostenibilidad: Propone la "crianza del agua" , un enfoque que busca proteger las fuentes hídricas y asegurar que el recurso llegue con calidad y regularidad a todos los hogares.

Municipio Ecológico: Vincular la economía local con el cuidado del medio ambiente para potenciar la producción agrícola.

El plan de gobierno busca atraer inversión externa para dinamizar sectores clave:

Productores y Campo: Fortalecimiento de las capacidades de los distritos rurales. Gastronomía y Comercio: Apoyo directo a restaurantes, heladerías y emprendedores de los Distritos 4, 5 y 6. Turismo: Explotar la potencialidad paisajística y cultural del municipio para generar ingresos sostenibles.

"Para mí lo más importante es la vida... cada poblador representa una importancia crucial en mi pretensión de ser autoridad", concluyó Alencastre, subrayando que su fe y sus principios éticos guiarán su administración.

