"Estamos en epidemia": Infectólogo alerta por complicaciones graves de chikungunya

Santa Cruz se encuentra en alerta roja ante el incremento acelerado de casos de chikungunya. Según el último reporte del Servicio Departamental de Salud (SEDES), ya se registran 1.422 casos positivos, una cifra que preocupa a las autoridades sanitarias.

El infectólogo Juan Saavedra advirtió que actualmente el departamento atraviesa una epidemia, con un aumento considerable en comparación con la gestión pasada.

“Ha habido un incremento muy rápido en el número de casos. Estamos viendo pacientes con complicaciones graves que pueden afectar el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón. Si no se actúa rápidamente, la vida del paciente puede estar en peligro”, explicó el especialista.

Síntomas y cuándo acudir al médico

Saavedra señaló que los principales síntomas para sospechar chikungunya son:

Fiebre alta mayor a 38.5 grados

Dolor intenso en articulaciones

Hinchazón articular

Dolores musculares fuertes

Ojos enrojecidos

“El paciente, apenas tenga fiebre y dolor intenso en las articulaciones, ese mismo día debe acudir a consulta médica para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento”, enfatizó.

El periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 10 días, y el cuadro puede durar entre 7 y 10 días, siempre que no existan complicaciones.

De igual manera, indicó que los grupos más vulnerables son: Niños menores de 6 años, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas

Saavedra señaló que en otros países se aplica la vacuna contra la chikungunya a estos grupos y pidió a las autoridades considerar su adquisición.

“La automedicación retrasa el diagnóstico y el tratamiento, lo que puede agravar la enfermedad. Ante fiebre y dolor articular intenso, se debe acudir inmediatamente a un centro médico”, concluyó.

