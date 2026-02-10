Asociación de Básquetbol de Cochabamba anuncia sanciones por pelea campal que dejó dos heridos

La Asociación de Básquetbol de Cochabamba anunció que aplicará sanciones deportivas y dará curso a las acciones legales correspondientes tras la pelea campal registrada durante un partido de la categoría tercera de ascenso. El hecho que dejó al menos dos personas heridas y generó preocupación en el ámbito deportivo local.

El incidente ocurrió la noche del pasado jueves en el coliseo Casimiro Vargas, durante el encuentro entre los equipos Leones y Lagartos, correspondiente a la final de la categoría de ascenso de mayores.

De acuerdo con los datos preliminares, se identificó a varias personas involucradas en la pelea. La categoría en disputa reúne a jugadores entre los 18 y 32 años. Entre las personas afectadas se reportó a una menor de edad y a una madre de familia, cuyos casos se encuentran en investigación.

Según los reportes, la gresca involucró a jugadores, hinchas y familiares, derivando en agresiones físicas, insultos y desorden dentro del recinto deportivo.

Desde la Asociación señalaron que este tipo de hechos “ensucia el deporte” y que el básquetbol no amerita este tipo de reacciones, por lo que se iniciaron los procedimientos internos para establecer responsabilidades.

“Hubo hechos aislados, pero se están realizando las acciones para ambos clubes como corresponde, incluso en la vía legal”, indicó uno de los representantes de la Asociación.

La dirigencia explicó que se aguarda el informe oficial del secretario técnico, quien fungió como fiscal de cancha, además de los requerimientos del Ministerio Público y aclaró que para no entorpecer la investigación ni generar información se brindará más datos en próximas horas.

Sin embargo, se confirmó que habrá sanciones deportivas conforme al estatuto de la institución.

La Asociación reiteró su rechazo a los hechos de violencia y aseguró que presentará un informe oficial este martes, mientras continúan las investigaciones policiales y fiscales para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan en escenarios deportivos de la ciudad.

