Caravana de camiones recolectores exige revisión de contratos a la Alcaldía

Cuatro empresas de recojo de residuos iniciaron una caravana hacia la Quinta Municipal exigiendo el reajuste de contratos y el pago de ocho meses adeudados por el servicio en la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

10/02/2026 10:28

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La mañana de este martes 10 de febrero, cuatro empresas encargadas del recojo de residuos sólidos en Santa Cruz realizaron una caravana de camiones hacia la Quinta Municipal, exigiendo la revisión y modificación de sus contratos con el Gobierno Autónomo Municipal.

La movilización partió desde inmediaciones de la avenida Roca y Coronado y Cuarto Anillo, donde se concentró una gran cantidad de camiones recolectores. Según los representantes del sector, el incremento en los costos operativos ha vuelto insostenible continuar prestando el servicio bajo las condiciones actuales.

Las empresas aseguran que, desde la firma de los contratos, sus gastos han aumentado en más de un 50%. Argumentan que el precio del diésel, que actualmente supera los nueve bolivianos, además del incremento al salario mínimo nacional decretado por el Gobierno, han elevado significativamente sus costos de operación.

“Es necesario realizar un ajuste a los contratos, porque operar de esta manera ya es insostenible”, manifestaron durante la movilización.

Otro punto que genera preocupación es la deuda acumulada. Según denunciaron, el municipio adeuda ocho meses de pago por el servicio de recolección de residuos en distintos distritos y cantones de la ciudad.

Las empresas señalaron que previamente enviaron documentos notariados al municipio, en los que detallan la situación financiera y la necesidad urgente de revisar los términos contractuales. Sin embargo, aseguran no haber recibido una respuesta favorable hasta el momento.

La caravana se dirige hacia la Quinta Municipal, donde esperan ser recibidos por las autoridades para instalar una mesa de diálogo que permita garantizar la continuidad del servicio de limpieza en la ciudad.

Se aguarda el pronunciamiento oficial del Gobierno Municipal respecto a estas demandas.

 

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

