Santa Cruz: 52 estudiantes contraen dengue y activan clases virtuales en una unidad educativa

La dirección del plantel suspendió la presencialidad en el turno tarde para frenar la propagación de los virus.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 23:09

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Una unidad educativa de primaria, en la capital cruceña, ha determinado el retorno inmediato a las clases a distancia tras confirmarse que 52 estudiantes contrajeron dengue y chikungunya. Los menores presentaron los primeros síntomas el pasado jueves, lo que obligó a las autoridades escolares a modificar la modalidad de enseñanza para proteger al resto del alumnado.

La directora del establecimiento, Udelmina Daza, explicó que se activaron protocolos de evacuación inmediata al detectar el malestar en los salones.

“A los niños los enviamos a sus casas, llamamos a sus padres para que los recojan y se envió un comunicado el viernes temprano de quien no esté bien de salud que no lo envíe”, detalló la autoridad sobre las primeras medidas tomadas.

Pese a que se realizó una desinfección previa al inicio del ciclo escolar, la aparición de este brote masivo ha forzado una intervención de mayor escala en la infraestructura. Daza confirmó que el Distrito Municipal II coordinó una nueva jornada de limpieza profunda: “Antes de que empiecen las clases se hizo la fumigación, el sábado me llaman del Distrito que van a fumigar por los síntomas que presentan los niños”.

