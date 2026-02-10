“Que no se nos desborde”: Colegio Médico pide activar planes de contingencia ante avance del Chikungunya

El Colegio Médico ha pedido tanto a la Alcaldía como a la Gobernación que activen de inmediato sus planes de contingencia ante el brote de Chikungunya en Santa Cruz. El Dr. Humberto Vargas fue tajante al señalar:

“Creo que el municipio y la Gobernación deben activar su plan de contingencia, deben redoblar esfuerzos para tratar de prevenir esta enfermedad”.

La institución médica considera urgente que las autoridades locales fortalezcan los laboratorios de primer nivel para agilizar diagnósticos. “Exigimos a la Gobernación y a la Alcaldía la capacitación continua del personal de salud”, pidió Vargas tras confirmarse el primer fallecido.

La preocupación radica en la falta de infraestructura logística para contener los 370 nuevos casos registrados tan solo en esta semana. El presidente del Colegio Médico insistió en que se necesitan salas de aislamiento operativas las 24 horas para que la enfermedad no se desborde.

Finalmente, el sector salud demanda que las autoridades ejecuten un despliegue operativo real que llegue hasta el interior de los hogares afectados. “Necesitamos que el personal acuda casa por casa para que se acaben estos criaderos”, concluyó el Vargas con el fin de evitar más decesos.

