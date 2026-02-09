Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Comité Cívico pro Santa Cruz establecieron un cronograma de reuniones técnicas del 11 al 14 de febrero para abordar la crisis del combustible. El objetivo central de estos encuentros es definir los criterios de resarcimiento para los transportistas que resultaron afectados por el suministro de carburante “desestabilizado”.

Yussef Akly, presidente de YPFB, informó que la metodología de pago aún está bajo análisis para determinar la vía más eficiente de ejecución. Actualmente, las autoridades evalúan si la compensación se realizará de forma directa o mediante la intervención de la aseguradora estatal Unibienes.

Por su parte, la dirigencia del transporte cruceño confirmó su asistencia a la reunión de este miércoles con la expectativa de concretar soluciones definitivas. "Se ha dicho que habrá un resarcimiento de parte de hidrocarburos y el viceministro nos dijo que esta situación será mediante Unibienes", señaló el representante del sector.

Además de las indemnizaciones, el gremio demandó agilidad en la licitación de cilindros para el departamento bajo la modalidad de tiempo y materia. Los transportistas advirtieron que las medidas de presión siguen latentes: "Si no hay solución, saldremos a la calle hasta que alguien nos escuche", sentenciaron.

