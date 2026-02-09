TEMAS DE HOY:
Comunidad

Cuarto intermedio en bloqueo en la carretera La Paz – Oruro

El punto de bloqueo estaba instalado en el cruce Layuri en la carretera principal de La Paz hacia Oruro. 

Juan Marcelo Gonzáles

09/02/2026 18:48

Foto: Tránsito normal carretera La Paz Oruro (Captura de video)
El Alto

En la mañana de este lunes, se instaló un bloqueo en la ruta principal por la junta vecinal de Achocalla que exigía la expulsión del sindicato de transportes 18 de Julio por no cumplir con las rutas de la zona, el elevado costo del pasaje y el mal servicio a los vecinos. Durante esta jornada se determinó un cuarto intermedio entre ambos sectores para que puedan transitar los vehículos varados.

El punto de bloqueo estaba instalado en el cruce Layuri en la carretera principal de La Paz hacia Oruro.

“Estamos en un cuarto intermedio; antes de llevar esta medida, se debe llevar bien y, si no, se va a romper y el día de mañana se va a masificar y se va a exigir la expulsión del sindicato 18 de julio (…) dan un mal servicio; pedimos que venga otro servicio o transporte libre para cubrir el servicio”, declaró Wilmer Pinto, presidente de Fejuve de Achocalla.

Tras esta medida se restableció el tránsito y se pudo observar el paso de, principalmente, flotas que retornaban de Oruro después de haber vivido el último convite en esa ciudad.

Vía expedita

Desde la Terminal de Buses de La Paz ya se habilitaron las salidas al interior del país por esa ruta sin desvíos.

 

