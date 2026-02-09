Comerciantes llevan 25 días acampando en la Fexco para asegurar su lugar en el Corso de Corsos

Decenas de comerciantes permanece acampando desde hace 25 días en inmediaciones de la puerta 7 de la Fexco, a la espera del inicio de la venta de espacios para la instalación de sillas y graderías del Corso de Corsos. Los comerciantes buscan asegurar sitios a lo largo del recorrido en la ciudad de Cochabamba.

En el lugar se instalaron carpas e incluso organizaron una olla común para alimentarse mientras aguardan su turno. Los comerciantes señalan que enfrentan lluvia, viento y sol con el objetivo de mantener el orden de llegada y acceder a los primeros espacios disponibles.

“Ya estamos más de 25 días y cinco días haciendo olla común. Aquí estamos aguantando la lluvia, el viento y el sol”, relató una de las comerciantes, quien indicó que su grupo está conformado por unas 50 personas, aunque existen otros grupos en espera con mayor cantidad de personas.

Según el cronograma, este martes 10 de febrero la venta de espacios está destinada a instituciones públicas, organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, entidades militares, policiales y personas con discapacidad. Desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 se realizará la venta para el público en general.

El precio del espacio para sillas es de 139 bolivianos por módulo de 5 por 1 metro, mientras que el espacio para graderías tiene un costo de 562 bolivianos por módulo de 5 por 2 metros. Los comerciantes esperan que se respete el orden de llegada al momento de la atención.

Entre tanto, los dueños de viviendas y edificios que adquieren este lunes los espacios cuestionaron la demora que existe en la atención y la cantidad de requisitos que se les exige.

