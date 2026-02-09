TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Feriado mañana? Esto es lo que se conmemora y quiénes descansan

Este martes 10 de febrero es feriado departamental en Oruro por el aniversario de la histórica Sublevación de 1781. Se suspenden actividades públicas y privadas.

Silvia Sanchez

09/02/2026 13:56

Este martes es feriado en Bolivia: revisa si te toca descansar. Imagen referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

Este martes 10 de febrero de 2026 será feriado en Bolivia, aunque no para todo el país.

El Ministerio de Trabajo recordó que la fecha corresponde al Feriado Departamental de Oruro, en conmemoración del 245 aniversario de la Sublevación y Revolución del 10 de febrero de 1781.

¿Dónde rige el feriado?

El descanso obligatorio aplica únicamente en:

  • Todo el departamento de Oruro
  • Sector público
  • Sector privado

Durante la jornada, se suspenden las actividades laborales, educativas y administrativas.

En el resto del país, la jornada será normal.

¿Qué se recuerda este 10 de febrero?

Oruro celebra su efeméride departamental conmemorando una de las gestas libertarias más importantes del periodo colonial.

En 1781, el pueblo orureño se levantó contra el dominio español bajo el liderazgo de Sebastián Pagador, en una rebelión que marcó el inicio del camino hacia la independencia.

Este movimiento es considerado uno de los principales antecedentes del proceso emancipador en Bolivia.

Una rebelión nacida del pueblo

La Sublevación de Oruro se caracterizó por:

  • La participación de criollos, mestizos e indígenas

  • La unión de sectores productivos y populares

  • El rechazo a los abusos tributarios coloniales

  • La defensa de los intereses locales

A diferencia de otros movimientos posteriores, esta rebelión no nació de ideas teóricas, sino de la dura realidad económica.

Los habitantes se rebelaron al ver que, pese a la riqueza de su territorio, los beneficios iban a parar a la corona española.

Un legado que sigue vigente

A 245 años del levantamiento, muchos analistas coinciden en que parte del espíritu de lucha del pueblo orureño sigue vigente.

La búsqueda de justicia, equidad y mejores condiciones de vida continúa siendo una demanda presente en la región.

Actividades conmemorativas

Durante la jornada se prevé:

  • Actos cívicos

  • Desfiles

  • Ofrendas florales

  • Eventos culturales

  • Ceremonias oficiales

Organizadas por autoridades departamentales y municipales.

