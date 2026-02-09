Robo estilo “Rápidos y Furiosos”: así fue el asalto a furgones blindados en Italia

Escenas propias de una película de acción se vivieron la mañana del lunes en el sur de Italia, cuando un grupo armado protagonizó un espectacular asalto a dos furgones blindados en plena carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi.

El violento ataque ocurrió ante la mirada atónita de decenas de conductores, quienes quedaron atrapados en medio del operativo criminal.

Según los primeros informes, los delincuentes bloquearon la vía utilizando una camioneta y un camión que fueron incendiados, impidiendo el paso de otros vehículos y retrasando la llegada de las fuerzas del orden.

Falsos policías, balas y explosiones

Para ejecutar el asalto, los atacantes se hicieron pasar por agentes del orden, utilizando vehículos con luces azules intermitentes similares a los de la Policía.

Una vez detenidos los furgones, varios hombres vestidos de negro descendieron armados con metralletas y abrieron fuego contra uno de los blindados. Posteriormente, colocaron explosivos y volaron sus puertas traseras.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si los asaltantes lograron llevarse el dinero transportado.

Tiroteo y persecución

Minutos después, una patrulla de los Carabinieri llegó al lugar e inició una persecución que derivó en un tiroteo cerca de la localidad de Squinzano.

Afortunadamente, no se registraron heridos. Sin embargo, dos presuntos integrantes de la banda fueron capturados, mientras continúa la búsqueda del resto del grupo, que logró huir.

Imágenes impactantes

Fotos y videos difundidos en redes sociales muestran:

Vehículos completamente incendiados

El furgón blindado destruido

Una densa columna de humo

Restos del operativo en plena autopista

Las imágenes rápidamente se volvieron virales por la magnitud y violencia del ataque.

Operativo en marcha

Las autoridades italianas desplegaron un amplio operativo para dar con los prófugos, quienes, según reportes preliminares, habrían recibido apoyo logístico para escapar.

La investigación continúa para determinar el monto del botín, la estructura de la banda y posibles cómplices.

